MORALI SU 100 POSTO DA BUDU SIGURNI DA JE TO ARKAN: Ražnatovićevo telo nisu smeli da IZNESU IZ MRTVAČNICE do njihovog dolaska

Komandant Srpske dobrovoljačke garde Željko Ražnatović Arkan ubijen je 15. januara 2000. godine u hotelu "Interkontinental" i sve do danas često se čuju teorije zavere da je ipak živ.

Veliku misteriju rešio je njegov dugogodišnji prijatelj i bliski saradnik Tome Avramski koji je rekao da je Arkanovo telo, nakon ubistva, dugo bilo u mrtvačnici posle čega je rađena obdukcija.

- Posle Željkovog ubistva njegovo telo je neko vreme bilo u mrtvačnici, rađena je obdukcija i od strane naših, ali i stručnjaka iz Haga, koji su došli da se uvere da je to stvarno on, pošto je imao poternicu, tako da bi je ukinuli, morali su da budu 100 posto sigurni da je on taj - rekao je svojevremeno Avramski u emisiji "Goli život".

Avramski je dodao i da su uzeli DNK nakon čega je utvrđeno da se definitivno radi o Arkanu.

- Uzeli su mu čak i DNK i utvrdili da je on tako da su potpuno netačne priče da je živ jer ne bi Haški tribunal nikada odustao od njegovog gonjenja da nisu otklonili svaku sumnju da je mrtav. On je ranije izbegao smrt na ratištu kad ga je pogodio metak u ruku, probio je dršku heklera i završio u panciru, koji mu je tad spasio život - rekao je Avramski.

(Kurir.rs/Pink)