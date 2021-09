LUKA JOŠ NE ZNA, KAD PORASTE ZNAĆE DA JE NEKAD IMAO BRATA: Deda nastradalog Stefana ima poruku za VOZAČA UBICU

tuga do neba

Luka još ne zna da mu brat nije živ. Ne možemo to da mu kažemo. Ne znamo kako...

Ovako priča Boban Balić, deda devetogodišnjeg Stefana, koga je na pešačkom prelazu na Karaburmi kolima pregazio Lazar Galić, a potom pobegao sa mesta nesreće. Danas je podignuta optužnica protiv bahatog vozača koji je usmrtio dete i nije se ni osvrnuo za sobom, niti pokušao da mu pomogne. Boban kaže da je kazna od 10 godina robije koju je za Galića predložilo tužilaštvo - mala!

- Luka još ne zna da mu brat nije živ. Ne možemo to da mu kažemo, ne znamo kako... Još je mali za takav šok. Kad bude porastao znaće da je nekada imao brata. Sada je rano za to... - rekao je deda Boban tužnim glasom za Blic.

Nesrećni čovek je dodao da se ne oseća dobro otkad mu je unuk poginuo i da od tog dana ima strah od raskrsnice na kojoj se tragedija dogodila.

- Otkada nema mog Stefana ja sam otupeo. Kako da vam kažem, jako mi je loše... Rastrojen sam, kao da me nema... Ne osećam više ništa. Sve me je stiglo. Više ne razmišljam ni o čemu. Jednostavno za mene kao da je sve gotovo. Sam sam ovde i ne znam... Uvek kad stanem na raskrsnicu imam strah, okrećem se levo, desno... Svi me pitaju: "Pa šta ti je Bobane?" A šta ja da im kažem... - rekao je teškim glasom.

foto: Nikola Anđić, Privatna Arhiva

Istakao je da je kazna od 10 godina koja je predložena za Galića - mala.

- Kazna je mala, moja poruka za njega je da doživotno ostane u zatvoru, mog Stefana ništa ne može da vrati. Da se spasu drugi životi. Šta god da se odluči mog Stefana ne mogu da vratim - priča Boban.

Kaže da se Stefanovi roditelji drže jer imaju još jedno dete i moraju da brinu o njemu...

- Imaju i Luku, ne smeju zbog njega da popuste, pred njim je život. A meni... Meni je sve svejedno... Znate kako kažu, život ide dalje - rekao je deka Boban.

Podsetimo, Prvo osnovno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv bahatog vozača sa Karaburme Lazara Galića zbog saobraćajne nesreće koja se dogodila 18. jula u kojoj je nastradao Stefan Balić (10).

Tog kobnog dana dečak Stefan Balić je sa ocem i mlađim bratom (4) prelazio ulicu na pešačkom prelazu kad je na njih autom naleteo Lazar Galić (38), koji je potom pobegao.

Tužilaštvo je nakon saslušanja, na kom se Galić branio ćutanjem, tražilo pritvor do 30 dana za njega zbog straha da ne pobegne iz zemlje, međutim, sud ga je pustio da se brani sa slobode.

Nakon toga, krenuli su protesti građana na Karaburmi, na mestu na kom je došlo do tragedije i potom je promenjena odluka i Galić je vraćen u pritvor. Inače, u dosijeu Galića stoje različiti prekršaji.

Galić je inače dva puta osuđivan zbog saobraćajnih nesreća, a jedna se dogodila na istom mestu gde je kolima ubio Stefana, dok se druga dogodila nekoliko stotina metara dalje. Takođe mu je suđeno za nasilništvo, falsifikovanje dokumenata, privredne prestupe i pedofiliju.

(Kurir.rs/Blic)