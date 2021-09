BELIVUK I MILJKOVIĆ BESNI NA ZVICERA: Otkriveno kako je došlo do raskola u klanu! Uskoro optužnice za ubistva još 2 Beograđana

Protiv Veljka Belivuka i Marka Miljkovića sprema se nova krivična prijava i proširenje istrage.

Prema poslednjim informacijama, Tužilaštvo za organizovani kriminal u saradnji sa operativcima MUP Srbije i BIA, prikupili su dokaze za još najmanje dve likvidacije mladih Beograđana.

O ovom će javnost više saznati za desetak dana. Ipak, modus otmice i zločina bio je kao i kod prethodnih pet žrtava. Za sada su Belivuk, Miljković i njihova kriminalna grupa optuženi za monstruozna ubistva Aleksandra Gligorijevića Pukija, Gorana Veličkovića Goksija, Lazara Vukićevića, Zdravka Radojevića i Milana Ljepoje.

- Javnost će biti zaprepašćena kad čuje još detalja za koje će ova grupa biti osumnjičena - navodi izvor "Novosti".

- Neke od žrtava bile su navodno bliske sa ubijenim Vukićevićem. Paralelno sa ovim procesom ovde, u Crnoj Gori se vodi postupak pod sumnjom da su Belivuk i Miljković učestvovali u likvidaciji Damira Hodžića, Adisa Spahića i Milana Radulovića, zvanog Mile Kapetan.

I tu nije kraj svim sumnjama za koje se ova grupa tereti. Grčka policija, posredstvom Europola i Interpola, razmenjuje informacije sa policijom u Crnoj Gori, i veruje se da će vrlo brzo biti rasvetljen zločin u restoranu u Atini, januara prošle godine, kada su, pred očima žena i dece, brutalno izrešetani Igor Dedović i Stevan Stamatović. Oni su važili za istaknute članove "škaljarskog klana".

- Prema prikupljenim informacijama i porukama sa "Skaj" aplikacije, postoji sumnja da su u organizaciji ovog zločina učestvovali Belivuk i Miljković - navodi sagovornik.

- To je, kako se sumnja, urađeno po nalogu Radoja Zvicera. Postoji određena komunikacija iz koje se vidi da je Miljković besan, jer smatra da "sve rade" on i Belivuk, a da veći deo kolača uzima Zvicer. Sa tim se i Belivuk slagao. Bili su uvereni da bez njih ovi ne bi mogli ništa da naprave, to se posebno odnosilo na rasturanje narkotika.

Ipak, Belivuk se čvrsto bio vezao za ovog Kotoranina, koga su bezbednosne službe smestile u sam vrh "kavačke ekipe", i pokušavao je da umiri Miljkovića, mada je i on bio ljut na Zvicera uglavnom zbog raspodele para, jer su obojica smatrala da zaslužuju veći deo kolača. Onda su, prema informacijama bezbednosnih službi, Belivuk i Miljković navodno dobili nalog da organizuju novu likvidaciju nekoliko meseci kasnije, i to na Krfu. Tada su ubijeni Baranin Alan Kožar i Damir Hadžić iz Užica. Oni su isto važili za bezbednosno interesantne osobe, bliske "škaljarcima" i Filipu Koraću.

- Tada je Miljković već otvoreno počeo da priča protiv Zvicera smatrajući da njemu i Belivuku dodeljuje najprljavije poslove, a da im daje daleko manje para nego što zaslužuju - objašnjava sagovornik.

- O tome se govorilo čak i na tribinama. Belivuk i Miljković su govorili svojima da Zvicera ne bi ni bilo da nije njih, da su im oni "najverniji i najbolji vojnici" i da za sve zločine uvek moraju da organizuju "svoje ljude", jer su "Crnogorci nesposobni".

- I opet se pojavio problem sa novcem, a to je i bio glavni cilj njihovog odlaska u Crnu Goru, januara ove godine, da probaju da ispeglaju stvari i izvuku više - ističe izvor.

- Ipak, netrpeljivost prema Zviceru, od koga su dobijali naređenja, nijednog trenutka nije jenjavala. U jednoj poruci, koju šalje Belivuk iz Crne Gore, saradnicima u Ritopeku, kaže: "Evo, deremo ove glupe Crnogorce."

ZA SVE KRIVE ZVICERA foto: Privatna Arhiva, Zorana Jevtić I danas, dok su u pritvorskim ćelijama, Belivuk i Miljković za sve krive Zvicera. Tvrde da je nesposoban i da su mu oni "napravili ime", a da ne bi bio među živima da ga nije spasila "suknja", aludirajući na Zvicerovu ženu koja je zapucala u Kijevu na napadače.

(Kurir.rs/Novosti)