DOUŠNICI: Krtice iz policije Belivuku dostavljale informacije o UBICAMA KAVČANINA. Klan ih našao pre policije i LIKVIDIRAO?

Sve ukazuje na to da je kavački klan s Veljom Nevoljom prikupljao podatke o tome ko im radi o glavi i da su sami uklanjali protivnike

Tokom pretresa prostorija na stadionu FK Partizan, koje su Veljko Belivuki, Marko Miljković i članovi njihove grupe koristili, policija je našla dokaze koji ukazuju da imaju doušnike među istražiteljima. Kako Kurir saznaje, u bunkeru je otkrivena celokupna dokumentacija, snimci i svi dokazi prikupljeni tokom istrage ubistva pripadnika kavačkog klana Davorina Baltića u Beogradu 2018.

Dokazni materijal

- Inspektori su se iznenadili kad su pronađeni diskovi sa svim podacima do kojih su policija i tužilaštvo došli tokom pretkrivičnog postupka koji se vodio zbog ubistva Baltića. Praktično, svaki dokaz do kog je došla policija imali su i Belivuk i saradnici. Između ostalog i snimke s kamera sa svih okolnih objekata koje je policija uzela posle zločina. Nema sumnje da im je kompletan dokazni materijal dostavljen, a da li je to uradio nedavno uhapšeni inspektor SBPOK Božidar Stolić ili neko drugi, biće utvrđeno daljom istragom - otkriva izvor Kurira.

Davorin Baltić, visokopozicionirani pripadnik kavačkog klana, ubijen je kad je autom ulazio u garažu u zgradi u centru Beograda. Kamere su snimile dvojicu napadača kako ispaljuju kišu metaka. Očevidac ubistva bila je Baltićeva kuma, inače policajka, koja je bila s njim u kolima. Ona nije povređena, ali je protiv nje pokrenut sudski postupak, jer je posle ubistva pokušala da sakrije Baltićev pištolj.

Nestali Dvojici se izgubio trag Istražitelji sumnjaju da je žrtve iz Atine i s Krfa namestio isti čovek, izvesni Podgoričanin S. L., čije su poruke nađene u telefonima ubijenih. Posle zločina na Krfu, njemu se izgubio svaki trag. - Prijavljen je i nestanak Novosađanina za kog se sumnja da je direktno učestvovao u zločinu, što ukazuje na to da su osim neprijatelja, uklanjali i svoje "slabe karike", verovatno one za koje su sumnjali da bi mogli da ih ugroze - kaže sagovornik.

- Policiji je odmah bilo jasno da je Baltić stradao u ratu kavačkog i škaljarskog klana. Došlo se do dokaza da je u likvidaciji učestvovao Damir Hadžić i za njim je bila raspisana poternica. Međutim, pre policije našli su ga suparnici i on je ubijen sa Alanom Kožarom u julu 2020. na Krfu. Nekoliko meseci ranije, u januaru, u Atini su ubijeni vođa "škaljaraca" Igor Dedović i Stevan Stamatović. Sve prikupljeno do sada ukazuje da je kavački klan, zajedno s Belivukom, koji je, kako se sumnja, bio njihova ispostava u Srbiji, radio na tome da paralelno s policijom prikuplja podatke o tome ko im radi o glavi i da sam sklanja protivnike - kaže izvor.

Bio u Atini

Prema njegovim rečima, doušnici iz policije najverovatnije su im pomagali da pre istražnih organa dođu do protivnika.

- Nema sumnje da su imali pomoć, a o tome svedoči i hapšenje Stolića, ali i drugih pripadnika SBPOK. Postoje informacije da je i Belivuk bio u Atini u vreme ubistva "škaljaraca", a navodno su pripadnici njegovog klana sumnjali da je Stevan Stamatović učestvovao u ubistvu Belivukovog najboljeg prijatelja Aleksandra Stankovića - podseća izvor.

