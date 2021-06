MINISTAR VULIN O HAPŠENJU INSPEKTORA SBPOK: Stolić je PAO NA POLIGRAFU, slao informacije Zviceru i Belivuku, to je IZDAJA!

Pripadniku Službe za borbu protiv organizovanog kriminala Božidaru Stoliću (35), koji je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično delo zloupotreba službenog položaja, tako što je odavao informacije pripadnicima organizovane kriminalne grupe, sudija za prethodni postupak odredio je pritvor do 30 dana. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin istakao je da je Stolić pao na svim pitanjima poligrafskog ispitivanja i poručio da je on počinio akt izdaje i da će svi oni koji to učine proći isto kao i njihovi nalogodavci.

"Svi mi koji smo se borili i koji se borimo protiv svih organizovanih kriminalnih grupa u našoj zemlji, što se tiče kapetana policije, zaposlenog u Službi za borbu protiv organizovanog kriminala, Božidara Stolića mogli smo da budemo likvidirani, uništeni, i mi i naše porodice“, istakao je ministar Vulin. Kako je naglasio, zahvaljujući njemu Radoje Zvicer, Veljko Belivuk i Marko Miljković dobijali su informacije, dok je Zvicera nastavio da obaveštava i nakon što je ova zloglasna, zločinačka organizacija Belivuk, Miljković konačno i definitivno pala.

"Za novac je odavao informacije o svojim prijateljima, o ljudima sa kojima je radio, sa kojima se borio ili su barem oni verovali da im je saborac. Od kako je predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio rat protiv kriminala, nismo imali teži trenutak, a najteže je kada vidite da vas je čovek sa kojim ste delili hleb izdao i prodao za nešto novca“, naveo je ministar Vulin.

Kako je precizirao, Stolić je pao na svim pitanjima na poligrafu - da je radio za novac, da je znao kome prosleđuje poruke i da je znao o kome prosleđuje poruke.

"Naša borba se neće završiti, svako ko je bio na bilo koji način povezan sa ovim zlikovcima, svako ko ne razume da se može biti samo policajac, a nikako kriminalac, svakog takvog ćemo pronaći i otkriti, i svako od njih će biti kažnjen baš onako kao i oni kojima je prodavao informacije o životima, glavama, porodicama svojih saboraca“, poručio je ministar Vulin.

Načelnik Službe za borbu protiv organizovanog kriminala Ninosalav Cmolić istakao je da Stolićev akt nije samo krivično delo, već i čin izdaje. „Izdao je kolege i prijatelje sa kojima radi, svoju porodicu. To nas nije omelo, niti će nas omesti u borbi protiv organizovanog kriminala. Nastavićemo još jače i istrajnije“, naglasio je Cmolić, istakavši da u toj borbi policija ima punu podršku ministra Vulina.

Cmolić se zahvalio pripadnicima Službe za borbu protiv organizovanog kriminala na istrajnosti i poručio da će svi oni koji počine krivična dela kao Stolić završiti tamo gde i njihovi nalogodavci.

Načelnik Policijske uprave za grad Beograd Veselin Milić naglasio je da su 99 odsto pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova pošteni i čestiti policajci i naglasio da je ono što je uradio Stolić sramota koju MUP nikada više neće dozvoliti.

"„Svi oni koji su saradnici bilo kakvih kriminalaca, organizovanih kriminalnih grupa, biće sankcionisani“, istakao je Milić i dodao da je Srbija zemlja koja zna šta je demokratija, ali i kako se postupa sa izdajnicima, kojima među policajcima nikada neće biti mesta. Milić se zahvalio svim policijskim službenicima koji su se posvetili borbi protiv kriminala, a kriminalcima poručio da će njihovi saradnici i doušnici proći isto kao oni.

