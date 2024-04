U Srbiji će danas biti toplije, promenljivo, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, u brdsko-planinskim predelima ponegde pojava kratkotrajne kiše, saopštilo je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab, u Vojvodini i umeren, uglavnom južnih pravaca. Najniža temperatura biće od dva do sedam, najviša od 18 do 21 stepeni Celzijusa.

U Beogradu će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplije. Vetar će biti slab, promenljiv. Najniža temperatura biće od četiri do šest, a najviša oko 19 stepeni.

foto: Printscreen/RHMZ

Od sutra porast temperature

"Od sutra osetno toplije sa maksimalnom temperaturom u subotu od 20 do 23 stepena, a u nedelјu i u prvoj polovini naredne sedmice od 24 do 29 stepeni. U košavskom području počeće da duva umeren i jak južni i jugoistočni vetar (košava) koji će u Podunavlјu, Pomoravlјu i na jugu Banata povremeno biti i olujni", najavio je RHMZ.

foto: Printscreen/RHMZ

Prognoza za prvomajski uranak

- Pred prvomajski uranak očekuje nas vedra noć, ali toplija u odnosu na temperaturne uslove u noćnim satima tokom prethodnog perioda. Minimalna temperatura u Beogradu i na jugu Banata biće oko 15 stepeni, u većini ostalih gradova od 10 do 15, a van košavskog područja i van urbanih sredina malo niža, od 7 do 10 stepeni. Ujutro i pre podne 1. maja malo do umereno oblačno i suvo, u košavskom području vetrovito, a izolovana (retka) pojava kratkotrajne kiše ili pljuska očekuje se u poslepodnevnim satima - kaže direktor RHMZ prof. dr Jugoslav Nikolić i dodaje:

- Dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni. U četvrtak (02.05.) ujutro prolazna kiša u Vojvodini i na istoku Srbije, a tokom dana u većem delu zemlje biće ponovo suvo i toplo sa dužim sunčanim intervalima. Temperatura bez bitnije promene.