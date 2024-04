DETALJNA PROGNOZA DO KRAJA APRILA! Danas mraz, a onda... Prvi čovek RHMZ otkrio šta nas čeka za praznike i u prvoj polovini maja

U Srbiji se u petak očekuje prizemni mraz, poslednja tri aprilska dana biće pretežno sunčana i osetno tolija, dok se za prvu polovinu maja prognozira kišovito vreme.

Prof. dr Jugoslav Nikolić, direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) rekao je za Kurir da se u petak ujutro 26. aprila očekuje pojava slabog prizemnog mraza.

- Savetuje se oprez jer najavljeni prizemni mraz može nepovoljno uticati na ponike prolećnih ratarskih useva, jagode i povrtarske kulture. Tokom dana toplije i promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, a retka (izolovana) pojava kratkotrajne kiše moguća je tek ponegde u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab do umeren, južni.

foto: Mondo/Stefan Stojanović

Najniža temperatura od 2 do 7 °C, a najviša od 18 do 21 °C. Umerena oblačnost zadržaće se i u subotu naročito u prvom delu dana, a kratkotrajna kiša prognozira se samo ponegde u planinskim predelima i na jugu Srbije. Posle podne više sunčanih intervala. Jutarnja temperatura od 4 do 10 °C, a najviša od 21 do 23 °C - navodi prof. dr Nikolić.

Prof. dr Jugoslav Nikolić u radarskom centru RHMZ foto: RHMZ

Prema njegovim rečima poslednja tri dana aprila, od nedelje do utorka biće pretežno sunčano i osetno tollije, a u Podunavlju, Pomoravlju i Vojvodini vetrovito sa umerenim i jakim, na jugu Banata i olujnim jugoistočnim vetrom (košava). Maksimalna temperatura od 24 do 29 °C.

- Pred prvomajski uranak očekuje nas vedra noć, ali toplija u odnosu na temperaturne uslove u noćnim satima tokom prethodnog perioda. Minimalna temperatura u Beogradu i na jugu Banata biće oko 15 °C, u većini ostalih gradova od 10 do 15 °C, a van košavskog područja i van urbanih sredina malo niža, od 7 do 10 °C. Ujutro i pre podne 1. maja malo do umereno oblačno i suvo, u košavskom području vetrovito, a izolovana (retka) pojava kratkotrajne kiše ili pljuska očekuje se u poslepodnevnim satima - kaže prof. dr Nikolić i dodaje:

foto: Mondo/Stefan Stojanović

- Dnevna temperatura od 24 do 29 °C. U četvrtak (02.05.) ujutro prolazna kiša u Vojvodini i na istoku Srbije, a tokom dana u većem delu zemlje biće ponovo suvo i toplo sa dužim sunčanim intervalima. Temperatura bez bitnije promene.

Međutim, od petka (03.05.) do ponedeljka (06.05.) biće nestabilnije vreme u celoj Srbiji sa češćom pojavom kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom, a temperatura će biti u postepenom padu - maksimalne vrednosti poslednjih dana praznika uglavnom u intervalu od 18 do 23 °C.

- Od 06. do 11. maja promenljivo oblačno i nestabilno sa čestom pojavom kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Prema dugoročnoj prognozi vremena, dnevne temperature u ovom periodu biće ispod proseka, u intervalu od 15 do 22 °S. Od 12. maja uslediće porast temperatura i delimična stabilizacija vremena, u većini krajeva sa dužim sunčanim intervalima, dok će pojava kratkotrajne kiše ili pljuska postati znatno ređa u odnosu na prethnodni period. Nakon 12. maja ponovo se očekuju i dnevne temperature oko i malo iznad 25 °S - zaključuje prvi čovek RHMZ-a.