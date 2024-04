TOKOM LETA NAS ČEKA DO 60 TROPSKIH DANA! Paklene vrućine u OVOM MESECU: A ako bude superćelijskih oluja...

Na osnovu poslednjih rezultata numeričkih klimatskih modela za sezonsku prognozu vremena, u Srbiji se očekuje toplo leto sa prosečnom količinom padavina, kaže za Kurir prof. dr Jugoslav Nikolić, direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

- Klimatski izgledi pokazuju da će temperatura vazduha u toku leta 2024. godine u Srbiji biti iznad višegodišnjeg proseka sa odstupanjem do +2°S. Očekivane vrednosti srednje letnje temperatura vazduha biće u intervalu od 21°S do 25°S u nižim predelima, a od 13°S do 18°S u planinskim predelima - navodi prof. dr Nikolić i dodaje:

- Izgledi su da će tokom juna, jula i avgusta u većem delu Srbije broj tropskih dana, sa maksimalnom temperaturom vazduha višom od 30 °S, biti u intervalu od 35 do 60, a na planinama do pet dana. Velika je verovatnoća pojave toplotnih talasa tokom jula i avgusta.

Klimatski izgledi ukazuju da će letnja količina padavina biti u domenu višegodišnjeg proseka.

- Sezonska količina padavina se očekuje u intervalu od 160 mm do 250 mm u nižim predelima, a u brdovito-planinskim predelima od 220 mm do 290 mm. Prognozira se da će broj dana sa padavinama većim od 0,1 mm tokom letnje sezone u nižim krajevima biti u intervalu od 22 do 33, a na planinama do 40.

Važno Direktor RHMZ kaže i da će konačni klimatski izgledi za leto 2024. godine biti dostupni krajem maja nakon završetka i donošenja konsenzusa zemalja učesnica SEECOF-a. - Takođe sezonski klimatski izgledi ne daju detaljne informacije o kratkotrajnim periodima sa ekstremno visokim i niskim vrednostima temperatura i padavina koji mogu dovesti do značajnih socio-ekonomskih posledica.

Prof. dr Nikolić podseća i da je letnji dan po definiciji dan sa maksimalnom dnevnom temperaturom vazduha od 25°S i više.

- Tropski dan je po definiciji dan sa maksimalnom dnevnom temperaturom vazduha od 30°S i više. Upozorenja na superćelijske nepogode mogu se izdati najranije tri do pet dana unapred na nivou cele zemlje, dok se upozorenja po regionima u okviru meteoalarm servisa izdaju do 72 časa unapred i kao i prethodne godine, RHMZ Srbije će sva potencijalna upozorenja dostavljati pravovremeno svim našim korisnicima i javnosti. Leto 2023. godine bilo je 11. najtoplije i u pogledu temperature treba očekivati slične uslove i ovog leta, osim što se prognozira da će jun 2024. godine biti svakako topliji u odnosu na prethodnu godinu - zaključuje direktor RHMZ.

