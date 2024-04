OVO JE SIN INDIRE RADIĆ! Isto se bavi muzikom, ne voli da se eksponira, tek da vidite s kim se oženio: Snajka je PRAVA BOMBA! FOTO

Pevačica Indira Radić nikada nije volela da govori o privatnom životu, a pogotovo o porodici, te malo ko zna da ima sina.

Ona je sinu dala ime Severin, a o njegovom ocu javnost nema ni jednu informaciju, osim da se razveo od Indire. Njen tadašnji suprug u jednom momentu je, bez znanja pevačice, odveo Severina u Bosnu iz Beograda.

foto: Damir Dervišagić

Indira je morala da potraži pomoć suda kako bi vratila sina, što je, nakon velikog truda i uspela. On od tada živi sa majkom, ali se nikada nije javno eksponirao.

Poznato da je i da je Severin nasledio talenat od majke, te je i on uplovio u umetničke vode. Naime, on je autor svih pesama sa jednog od Indirinih albuma pod nazivom "Niko nije savršen".

foto: Printscreen Instagram

2021. godine se oženio lepom Ruskinjom Elinom, da bi krajem 2017. Indira podelila srećne vesti:

- Postala sam baka jednog prelepog dečaka koji se zove Mihael. Neka je on nama živ i zdrav i neka nam se rađaju deca, jer deca su najveće bogatstvo na svetu - izjavila je Indira tada.

Severin i Elina upoznali su se na moru u Turskoj, ali su ostali u kontaktu i po završetku letovanja.

- Jednog dana kaže on meni idem do Moskve. Prvo sam pomislila da ide u hotel „Moskva“ na Terazijama i pitam ga šta će tamo. „Ne, mama, ja idem u Rusiju.“ Otišao je na tri dana da vidi Elinu. Kad se vratio, stalno su bili na Skajpu, svakodnevno su se čuli i shvatila sam da je to ljubav - ispričala je jednom prilikom pevačica i dodala:

- Svaki put kad bih se ja za vikend ukrcala u avion, da nastupim u Švajcarskoj ili Nemačkoj, on bi odmah odleteo u Moskvu. To je krio od mene, pozajmljivao je novac od prijatelja da ja ne saznam. Onda je jednog dana rekao da se ženi.

