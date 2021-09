POKUCALI SMO NA VRATA ZORANA MARJANOVIĆA: Biće onako kako je Bog rekao, istina pobeći neće (KURIR TELEVIZIJA)

BEOGRAD - Zoran Marjanović, okrivljeni za ubistvo supruge, mlade pevačice Granda, Jelene Krsmanović Marjanović, rekao je jutros da nije znao da je bio prisluškivan u istrazi i dodao da mu to ne smeta, te kazao i da je više puta pozvao istražne organe da dođu i tu kod njega u kući instaliraju sve što treba.

- Meni ne smeta, neka su slušali, čak sam više puta rekao slobodno dođite ovde kod nas, instalirajte se... sve je apsolutno čisto - rekao je on kada mu je Kurir televizija jutros uživo u jutarnjem programu pozvonila na kapiju porodične kuće u Borči.

On je odmah izašao iz kuće sa dva psa, otvorio kapiju i krenuo da priča.

- Biće onako kako je Bog rekao, istina pobeći neće... Do današnjeg dana ni ja, ni moja porodica nemamo nikakva saznanja o tom slučaju i o tome šta se desilo Jeleni... Ubica je verovatno negde slobodan, negde se smeje mojoj muci - dodao je Marjanović.

Javnost je podeljena - deo građana veruje da nije kriv i bilo bi im drago da bude oslobođen, a drugi deo čvrsto veruje da je kriv, te da je to on i da niko drugi to nije učinio.

