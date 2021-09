KAMERE UHVATILE MOGUĆEG UBICU JELENE MARJANOVIĆ? On je KARIKA koja nedostaje! Evo šta su rekli Zoranovi advokati

Veljko Delibašić i Aleksandar Zarić, advokati, govorili su o ubistvu Jelene Marjanović i suđenju Zoranu Marjanoviću koje pod budnim okom javnosti traje već punih šest godina.

foto: Kurir televizija

- Ne postoji savršen zločin, ima mnogo dokaza ko je pravi ubica i ujedno su to dokazi da Zoran Marjanović nije ubica. Pronađeno je stopalo ubice u kanalu, pronađeni su biološki materijali i sve je to ostavljeno na jednu stranu, a onda se sve pakovalo Zoranu Marjanoviću i došli smo do toga da godinama pokušavamo da rešimo ovaj slučaj. Izvesno je za Zorana da će biti oslobađajuća presuda - kaže Veljko Delibašić, advokat.

- Mi tražimo da nam se dostave određeni dokazi, iako to nije naš posao, po nalogu suda je naređeno da se vidi koji su telefoni bili uključeni na nasipu tog dana i ko su vlasnici tih telefona. Do dana današnjeg to nije učinjeno. Taj podatak postoji u policiji, pominju se neka imena, a očigledno imaju neke veze sa tim nasipom i mestom događaja - kaže Aleksandar Zarić, koji navodi da je u pitanju oko tridesetak osoba.

foto: Kurir televizija

- Stručnjaci su potvrdili da Zoran Marjanović nije gasio telefon tog dana, već da je samo imao jednu jedinu akciju, a to je da je pozvao Jelenu kada se nije pojavila - kaže Delibašić.

foto: Kurir televizija

- Ne postoji dokaz da je Zoran ubio Jelenu i zato smo svi u agoniji oko ovog suđenja - naveo je Delibašić.

- Klupko se odmotava u smeru da je već izvesno da to nije Zoran Marjanović, ja nemam ništa protiv. I to blato koje se spominje kao dokaz pada u vodu - kaže advokat Delibašić.

01:17 DOKAZI O BLATU NA PANTALONAMA PADAJU? ZORAN MARJANOVIĆ ZA KURIR: Ubica je negde na slobodi, smeje se haosu i mojoj muci

Ono što dodatno komplikuje slučaj je biciklista koga su kamere uhvatile nedaleko od mesta zločina, a koji je, kako navodi advokat Zarić, deo slagqalice koji nedostaje u čitavom ovom slučaju.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

03:16 ZORAN MARJANOVIĆ ZA KURIR! Otvoreno o ubici pevačice Jelene: Biće onako kako je Bog rekao, mi nemamo nikakva saznanja!