ROĐAK UBIJENIH ĐOKIĆA NEUTEŠAN: Zanemeli smo, vlada među svima nama

Rođak Gorana Đokića koji je zajedno sa suprugom i ćerkom zverski ubijen, Grada Džonić kaže da su on i supruga, ali i celo selo Moravac u isto vreme i pretužni i šokirani onim što se dogodilo tročlanoj porodici.

- Mi smo zanemeli kada smo čuli šta se dogodilo. On mi je bratanac i decenijama nismo imali lošu reč. Uvek druželjubiv, pita me za zdravlje, kako sam... Teško mi je da pričam. Nisam ni slutio do čega je došlo. Sada nekako u meni neka teskoba vlada, tuga je to velika. Moram da kažem da ću da ga pamtim kao dobrog čoveka, ali to ne kažem samo tako, da se kaže, nego stvarno mislim. Mi smo bili dugo u inostranstvu i kad se vidimo stvarno se iskreno ispričamo i o familiji i o svemu. Šta da kažem o čoveku koji je često, ali baš često obilazio majku ovde u Moravcu. To da sin toliko pažnje i ljubavi posvećuje majci danas i nije slučaj - priča Džonić.

On kaže takođe da će ga pamtiti kao dobrog bratanca.

- Pamtim ga kao dete. Svi ovde imamo tegobe strašne. I njegova majka... Tuga. Video sam ga pre jedno mesec dana. Bio sam kod njega na poslu i ispričasmo se. Mi smo se podržavali uvek. Bio je pedantan čovek. Ponekad je tu prao automobil u selu pa stanem, popričamo - objašnjava Goranov rođak.

On kaže da je ceo Moravac ne veruje onome što čuju o ovoj, kako kaže, poštenoj porodici.

Podsetimo, policija je juče pronašla zapaljen automobil porodice Đokić, za kojom se tragalo punih šest dana, a onda su detaljnom pretragom terena, gotovo 10 kilometara dalje u šiblju, pronađena tela.

Kako se nezvanično saznaje, jasno su se videla dva tela u šiblju, bila su prekrivena lišćem i granama, te se čekalo da na lice mesta stignu ekipe forenzičara kako neki dokaz slučajno ne bi bio narušen. Forenzičari su na ovom mestu zatekli i treće telo.

Tela su pronađena u ataru sela Moravac, gde su Đokići i bili poslednje večeri, u nedelju, nekon čega je prijavljen njihov nestanak.

