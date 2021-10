ZAVRŠENA OBDUKCIJA: Poznato kako je ubijena porodica Đokić

Obdukcija tela porodice Đokić iz Aleksinca je završena i rezultati pokazuju da su ubijeni iz vatrenog oružja.

Nešto ranije pronađena je jedna čaura kod auta.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, sumnja se da su Đokići ubijeni u automobilu, a ne isključuje se mogućnost da je oružje imalo prigušivač, jer nema svedočenja da su se čuli pucnji.

Na 20 metara od jame, duboke četiri metara, u kojoj su nađena ugljenisana tela vlasnika menjačnice Gorana Đokića (57), njegove supruge Gordane (56) i ćerke Lidije (25), pronađena je garež.

- Policija je trakom ogradila čitavo to područje. Ono što je očigledno jeste to da tragovi spaljivanja nisu nađeni samo u jami, već i na ravnom delu, nedaleko od jame. To može da ukaže na to da je ubica, koji je najverovatnije imao i pomagače, Đokiće ubio, pa spalio na tom ravnom delu, a da su tela potom bačena u jamu, gde su prekrivena lišćem, granjem, daskama i smećem, kako bi se sakrila - objašnjava naš izvor i dodaje da na ograđenom području ima najmanje 10 mesta na kojima se vidi garež.

(Kurir.rs/M.S.)