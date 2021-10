DETALJI IZ ISTRAGE UBISTVA ĐOKIĆA: Policiji je sada OVAJ DOKAZ najvažniji, pretražuju svaki milimetar aleksinačkog kraja

Goran, Gordana i njihova ćerka Lidija Đokić ubijeni su istog oružja, a policijska istraga ubistva trenutno je usmerena na pronalaženje oružja kojim je izvršeno trostruko ubistvo.

Kod ovakvih zločina u istrazi su presudni upravo prvi trenuci. Situaciju jako otežava i to što su automobil i troje nesrećnih ljudi zapaljeni i izgoreli su do neprepoznatljivosti. Prema nezvaničnim informacijama, policija je do sada razgovarala sa članovima uže i šire porodice u nekoliko navrata. Ispitano je i na desetine građana među kojima i meštani sela u kom su Đokići boravili, ali i prijatelji i komšije ubijenih iz Aleksinca.

Izvor iz istrage kaže da dokaza na licu mesta gotovo da nema jer je prvenstveno vatra uništila sve. Kako se saznaje, otuda se češlja bukvalno svaki milimetar aleksinačkog kraja u potrazi za oružjem kojim je izvršeno ubistvo. Pretražuje se čitav kraj, sve počev od dela gde su pronađena tela i automobil. Ubice u ovakvim slučajevima bace ili sakriju oružje. Kada je reč o ubici policija ostaje koncentrisana na Aleksinac i okolinu.

foto: Marko Smiljković

- Mesto gde je porodica spaljena je toliko zabačeno i nepristupačno da je isključena svaka mogućnost da je ubica iz nekog drugog kraja. Na taj teren koji se nije video ni iz helikoptera može da dođe samo neko ko zna svaki pedalj ovog kraja - kaže izvor.

O broju uključenih u zločin takođe nema jasnog dokaza. Prema dosadašnjoj istrazi veruje se da ih je bilo dvoje.

Podsetimo, porodica Đokić, Goran, Gordana i Lidija, oteti su i brutalno ubijeni u nedelju nešto posle ponoći. U ataru sela Tešica pronađen njihov zapaljen automobil, a onda, desetak kilometara dalje, na nepristupačnom terenu i ataru sela Moravac pronađena su njihova spaljena tela.

Porodica Đokić biće sahranjena danas na lokalnom goblju u Moravcu. U Aleksincu je danas Dan žalosti.

(Kurir.rs/Blic)