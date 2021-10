NOVI STRAVIČNI DETALJI RATA KLANOVA: Na 2 mesta pronađeni ostaci ISTOG čoveka! Da li je i ON žrtva Belivukovog klana?

Na teritoriji Podgorice, kod reke Morače, na dve različite lokacije, pronađene su ljudske kosti jedne muške osobe. Kako se navodi, u DNK bazi Forenzičkog centra u Danilovgradu nema biološkog profila te osobe, te policija još ne zna o kome se tačno radi, ali se veruje da je u pitanju osoba ubijena u brutalnom ratu klanova. Forenzičari već neko vreme pokušavaju da utvrde i čiji su posmrtni ostaci koji su pronađeni u proteklih nekoliko meseci na više lokacija u Crnoj Gori!

”U Višem državnom tužilaštvu u Podgorici formirana su dva predmeta povodom pronalaska kostiju kod reke Morače, koji predmeti se nalaze u fazi izviđaja, tokom kojeg izviđaja su od strane tužilaštva donete naredbe za obdukcije u cilju utvrđivanja porekla kostiju, te naredbe Forenzičkom centru za DNK veštačenja, koji izveštaji o DNK veštačenju su dostavljeni ovom tužilaštvu i iz istih proizlazi da je utvrđen DNK profil iste NN muške osobe, ali nije utvrđeno podudaranje sa profilima iz baze DNK registra”, odgovorila je “Vijestima” viša državna tužiteljka Lepa Medenica.

Prethodno, rečeno je da forenzičari pokušavaju da utvrde čiji su posmrtni ostaci pronađeni u proteklih nekoliko meseci na više lokacija u državi - na dve lokacije u Podgorici i na padinama Lovćena i kako su ti ljudi stradali.

Zbog stanja u kojem su pronađeni ljudski ostaci, istražitelji nisu optimisti, kako je nezvanično saopšteno, da bi identifikacijom mogli rešiti misteriju nestanka više pripadnika crnogorskih klanova, ali i ne isključuju tu mogućnost.

Pred njima je zadatak da pronađu posmrtne ostatke najmanje četiri osobe nestale u ratu kavačkog i škaljarskog klana, od kojih su za trojicu saopštili da su ubijeni - Damira Hodžića, Adisa Spahića i Nikolu Stanišića.

Adis Spahić foto: printscreen Facebook

Sagovornik “Vijesti” uključen u istragu rekao je da forenzičari najteži posao imaju sa fragmentima kostiju pronađenih na Lovćenu, jer je telo spaljeno.

Istražitelji sumnjaju da je na toj lokaciji ubijen Podgoričanin Nikola Stanišić, koji je navodno bio blizak škaljarskom kriminalnom klanu.

Skaj poruke otkrile detalje ubistva

Jedan od izvora iz istrage rekao je da su posredstvom međunarodne pomoći došli do informacije kako je njegovo telo uništeno nakon ubistva:

”Prema tim informacijama, nakon ubistva njegovo telo stavili su na prosuti ćumur i gume, ponovo ga prekrili ćumurom i zapalili”, tvrdi isti sagovornik.

Navodno, to je deo prepiske članova kriminalnog klana koju su imali preko kriptovane SKY ECC aplikacije.

Fragmenti ljudskog skeleta pronađeni su početkom leta na starom putu prema Lovćenu, a o tome je krajem avgusta na konferenciji za medije govorio i glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić.

”Postoji osnovana sumnja da je to telo, izvinjavam se rodbini i svima drugima, nakon toga (ubistva) eliminisano ili spaljeno. Mi smo tražili fragmente i verujemo da smo našli mesto gde se to desilo. Da li će se iz ovih fragmenata koje smo tamo našli moći utvrditi DNK i potvrditi da se radi o tom licu ili nekom drugom, to je u Forenzičkom centru, koji su osposobljeni da izvedu i najsloženije eksperimente i provere. Oni to rade revnosno”, odgovorio je Katnić.

Likvidacija Stanišića

Stanišić je nestao u avgustu 2020. godine, a Specijalno državno tužilaštvo sumnja da je tada otet i likvidiran u nastavku obračuna crnogorskih kriminalnih klanova.

Prema tvrdnjama SDT-a, pipadnici kriminalne organizacije Slobodana Kašćelana oteli su ga prvog dana avgusta prošle godine, a zatim ga mučili kako bi im otkrio štekove oružja škaljarskog kriminalnog klana. Pustili su ga da se pomoli, pa ispalili više projektila iz vatrenog oružja u njega.

Za ubistvo Stanišića, Specijalno državno tužilaštvo još ranije osumnjičilo je više članova kavačkog kriminalnog klana koji su, prema tvrdnjama SDT-a, radili po nalogu svojih šefova - Kašćelana i Radoja Zvicera.

Većina osumnjičenih za taj zločin beži istražiteljima od kraja aprila, kada su u akciji Sektora za borbu protiv kriminala uhapšeni Kašćelan, Zoran Kažić, Vladimir Vučković, Miloš Radonjić, Krsto Maroš i Darko Prelević, navode Vijesti.

Nakon pravne zavrzlame - odluke sudije Miroslava Bašovića da im ne odredi pritvor, pobjegli su i Radonjić, Maroš i Prelević. Osim njih, istražitelji tragaju za Zvicerom, Milanom Vujotićem, Srđom Juriševićem, Draganom Kneževićem zvanim Škuri, Milanom Kneževićem, Aleksandrom Dragićevićem i Radojem Živkovićem zvanim Žuti. U zatvoru je, od ranije, još jedan navodni član tog klana - Zdravko Perunović.

U spisima SDT-a piše da su Stanišića na Vrmcu presreli Vučković, Jurišević i Radonjić, da su ga udarili šipkom u predjelu glave, oborili na zemlju, vezali konopom, pa potom ga ubacili u vozilo BMW i krenuli prema Njegušima...

”Za koje vreme su mučili oštećenog u cilju da od njega iznude saznanja o planovima suprotstavljene kriminalne organizacije i da pristupe kriptovanom mobilnom telefonu koji je imao sa sobom”, piše u spisima, a prenose Vijesti.

Navode da su po nalogu Kašćelana oštećenog odvezli do sela Mirac, i da su istog dana u večernjim satima počeli da ga muče.

”Kako bi od njega saznali za koga radi i gde su štekovi i oružje pripadnika suprotstavljene kriminalne organizacije, da su u toku noći 2/3. 8. 2020. godine oštećenom kazali da će ga ubiti, te mu dozvolili da se pomoli i u trenutku dok se molio ispalili više projektila iz vatrenog oružja, lišavajući ga života”.

Dodaje se da se deo ekipe vratio u Kotor, gdje je Jurišević preuzeo kombi vozilo koje je obezbedio Kažić i u njega smestio motocikl Stanišića, odvozeći ga u nepoznatom pravcu.

Ubistvo Hodžića i Spahića

Za ubistvo Damira Hodžića i njegovog zeta Adisa Spahić, koji nije imao kriminalni dosije, SDT sumnjiči Beograđane Veljka Belivuka, zvanog Velja Nevolja, Marka Miljkovića i Nebojšu Jankovića, kao i Ratka Živkovića u čijoj kući u Spužu je navodno i počinjen zločin.

Živković je u bekstvu, a Belivuk, Miljković i Janković uhapšeni su u Beogradu zbog najmanje pet ubistava.

Kuća u kojoj su prema tvrdnjama SDT-a i UP, 14. oktobra prošle godine prvo namamljeni pa ubijeni Hodžić i Spahić, nalazi se u spuškom zaseoku Stanjevića rupa.

foto: Printscreen

Istražitelji pokušavaju da utvrde na koji način su iz nje uklonjena njihova tela, ali i ko je sve učestvovao u tome i u prikrivanju tragova tog zločina, jer su, navodno, Belivuk, Miljković i Janković već iste noći napustili Crnu Goru.

”Hodžić je ubijen odmah kada je sa Milem Radulovićem, Živkovićem i Spahićem ušao u kuću. Belivuk ga je iz vatrenog oružja pogodio u predelu glave.

Na Spahića, koji je krenuo da bježi, istovremeno su fizički nasrnuli Miljković i Janković, kojeg su potom svezali, a onda i ubili. Tada su uhvatili i svezali i Radulovića. Nije utvrđeno gdje su njega odveli, ali se sumnja da je već iste noći, odnosno u noći između 14. i 15. oktobra ilegalnim putem prebačen u Srbiju”, kazao je sagovornik iz istrage.

(Kurir.rs/Vijesti)