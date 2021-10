TRAGEDIJA PORODICE ĐOKIĆ UZDRMALA MAJKU MAJE GOSTIĆ STRADALE U MASAKRU U ŽARKOVU: Pronašla mnogo sličnosti u ta dva krvava pira

Tanja Gostić već 14 godina čeka da pogleda u oči ubici svoje ćerke Maje (20) koja je ubijena u beogradskom naselju Žarkovo. Zločin koji se dogodio u Aleksincu ponovo ju je vratio u prošlost i tu nedelju kada je na vratima umesto ćerke videla policajce.

- Tražili su da vide mog supruga i tada sam čula da je Maja ubijena sa tročlanom porodicom Obradović u stanu. Oni su bili izrešetani, a mojoj ćerki ubica je pucao dva puta u glavu. Ona je bila dete kao i Lidija Đokić iz Aleksinca. Ni mrave nisu zgazile, a život su im oduzeli u delićima sekunde. Živim za dan kada ću saznati ko je ubio moju Maju - kaže Tanja.

Vesti o svirepom zločinu nad porodicom Đokić čita i prati iz minuta u minut. Nada se da ovu porodicu neće zadesiti ista sudbina kao njenu - da ubica godinama bude na slobodi.

- I pored moje ćerke nađene su čaure. Njih 56... Veštačene su i došlo se do saznanja da je pucano iz dva oružja. Koliko čitam i Đokići su ubijeni iz vatrenog oružja hicima u glavu. Sigurna sam da je sada ubijeni Zoran Obradović i njegova supruga Dragica poznavali ubicu jer su ga pustili u stan. Tako je i Goran Đokić poverovao nekome ko mu je ubio celu porodicu - priča Tanja Gostić.

Njena ćerka Maja zabavljala se sa Željkom Obradovićem (22) koji je takođe ubijen zajedno sa roditeljima. Iako je bio mlad ubice nisu imale milosti.

- Znala sam momka sa kojim se moja ćerka zabavljala. Nikada nisam čula da su problematična i kriminalna porodica. Da sam čula nešto loše o njima, pa ne bih svoje dete pustila da ide kod njih - tvrdi Tanja.

Na praznik Svetu Petku, Maja Gostić je otišla kod Obradovića kako bi proslavili useljenje u stan. Na stolu su bile ispijene šoljice kafe. To je bio jo jedan dokaz više da je ubica poznavao Obradoviće.

- Kao i u slučaju Đokić niko ništa nije primetio sumnjivo tog dana niti prethodnih kod Obradovića. Niti im je prećeno niti su bili na meti kriminalaca. Moja druga ćerka je bila intimna sa Majom. Nakon zločina milion puta sam je pitala da li joj se ona nešto poverila. Da li je znala da je Zoranu Obradoviću neko pretio, ali uzaludna su bila moja pitanja... Maja ili ništa nije znala ili su to vešto krili od nje - objašnjava Tanja.

I ako je prošlo skoro 14 godina Tanja Gostić veruje da policija nije zaboravila na slučaj četvorostrukog ubistva u Žarkovu.

- Od kada mi je ćerka ubijena pratim svako hapšenje. Kada čujem da je uhapšena kriminalna grupa kojoj se na teret stavljaju još neka ubistva nadam se da je među njima i Majin ubica. Do sada sam imala samo razočarenja. I nakon svake godišnjice od ubistva nadam se da ću do sledeće saznati ko je imao srca da mom detetu puca u glavu. Ona je bila mlada kao i Lidija i šta su one nekome zgrešile. One su bile deca... - tvrdi Tanja.

Tanja Gostić povremeno ode u policiju. Da se uveri da na ubistvo njene ćerke nisu zaboravili.

- Uvek dobijam isti odgovor da slučaj četvorostrukog ubistva nije zaboravljen. Ja i dalje ne mogu da verujem da u stanu nije nađen ni jedan dokaz. Ne mogu ni da verujem da je uviđaj loše urađen! Želim da verujem da će oni koji su ubili Obradoviće i moju Maju kao i pre neki dan Đokiće uskoro biti iza rešetaka - priča Tanja.

Prošla je kroz pakao nakon zločina u Žarkovu i tvrdi da zna kako je u ovim trenucima Đokićevim najbližima.

Podsećanja radi, Na Svetu Petku 2007. Maja je otišla kod svog momka jer je njegova porodica slavila useljenje u novi stan. Sledećeg jutra Milija Veljković, Zoranov prijatelj, našao je njihova tela. Obdukcija je pokazala da su žrtve ubijene iz dve vrste oružja, što ukazuje na to da su bila dvojica zločinaca. Nije bilo tragova nasilnog ulaska u stan pa se sumnja da su Obradovići bar jednog od ubica poznavali. Ubica je Maji pucao dva puta u glavu, dok su tela Željka, Zorana i Dragice bila izrešetana. Ubrzo posle četvorostrukog ubistva došlo se do saznanja da su Obradovići i Maja Gostić moguće žrtve kriminalne grupe iz Žarkova koja je pokušala da reketira Zorana - i to za 80.000 evra. Uprkos detaljnim proverama policije, nije se došlo do materijalnih dokaza da je ta kriminalna grupa povezana sa četvorostrukim ubistvom.

