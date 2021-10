ZVICER POVEZAN S REKORDNOM ZAPLENOM DROGE U FILADELFIJI: Vođa kavčana vezuje se za šverc 20 tona kokaina

Prema sudskim dokumentima iz Filadelfije, u postupku koji je vođen za šverc oko 20 tona kokaina na brodu MSC Gajan, pomenuto je i ime Radoja Zvicera, koga su mediji i bezbednosne institucije u regionu označili kao jednog od vođa crnogorskog ,"kavačkog klana".

To potvrđuje dokument do koga je došao Portal RTCG, a koji je deo spisa u predmetu protiv jednog od osuđenih crnogorskih državljana.

Pripadnici američkih policijskih agencija ušli su na brod MSC Gajan 17. juna 2019. godine, kada je stigao u terminal u Filadelfiji, i zaplenili oko 20 tona kokaina na brodu, čija je ulična vrednost veća od milijardu dolara. To je bila jedna od najvećih količina narkotika ikad otkrivenih u istoriji SAD-a.

Tom prilikom, uhapšen je jedan broj državljana Crne Gore koji su osuđeni na duže zatvorske kazne presudama Istočnog okružnog suda u Pensilvaniji. U spisima predmeta protiv jednog od njih, u koje je Portal RTCG imao uvid, navedena je informacija o neuspelom atentatu na Radoja Zvicera u Kijevu. U pitanju su dokumenta koja su predata sudu.

Osim informacije o napadu na Zvicera, navedeno je, između ostalog, i nekoliko dokumenata o zapošljavanju u međunarodnoj brodskoj kompaniji, izveštaj o boravku u pritivoru i krivični dosije pribavljen iz Crne Gore. Takođe, podnete su i dve informacije o obračunu dva zavađena crnogorska klana i informacija o napadu na Radoja Zvicera u Kijevu.

Inače, u septembru je u Americi okončan proces protiv članova posade kontejnerskog broda MSG Gajan na kojem je 2019. godine u Filadelfiji zaplenjeno rekordnih oko 20 tona kokaina. Osam pomoraca iz Crne Gore osuđeno je na dugotrajne zatvorske kazne. Prema izveštajima iz suda, utvrđeno je da je brod imao 22 člana posade, ali da ostali, sudeći po prikupljenim dokazima, nisu znali šta se dešava na plovilu.

Podsetimo, crnogorski državljanin Aleksandar Kavaja (27) priznao je pred filadelfijskim pravosudnim organima da je za iznos od 50.000 evra učestovao u švercu rekordnih 20 tona kokaina na međunarodnom teretnom brodu "MSC Gajan" na kojem je radio kao elektroinžinjer.

Prvi put nakon hapšenja koje se dogodilo prošle godine, Kavaja je u četvrtak odgovorio na niz rutinskih pitanja američkog okružnog sudca Harveja Bartlea.

On je pred sudom detaljno opisao potpisivanje ugovora firmom "Mediterranean Shipping Co. (MSC)" i angažovanje na brodu Gajan. Iako je Kavaja priznao da je regrutovan za krijumčarenje droge na brodu još u Crnoj Gori, ni on ali ni sudski dokumenti nisu u četvrtak rasvetlili ko je stajao iza ove pošiljke kokaina.

Njegov advokat Andres Jalon, odbio je da priča o specifičnostima kako je njegov klijent učestvovao u krijumčarenju, pozivajući se na strah od odmazde protiv svog klijenta i njegove familije u Crnoj Gori.

(Kurir.rs/RTCG, Blic)