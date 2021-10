HRKALOVIĆ DOŽIVELA NERVNI SLOM NAKON LIKVIDACIJE STANKOVIĆA: Dijana imala kompromitujuće veze sa ubijenim šefom KRIMINALNOG KLANA

Likvidacija vođe navijača Partizana Aleksandra Stankovića pre tačno pet godina pokrenula je krvavi rat tokom koga je na beogradskim ulicama zabeležen niz ubistava.

Tim ubistvom je ujedno poremećen odnos snaga kavačkog u odnosu na škaljarski klan. Poznato je da je kavački klan imao pomoć pojedinaca iz državnih institucija, kako Srbije tako i Crne Gore, a jednu od zapaženijih uloga odigrala je navodno tadašnja državna sekretarka u ministarstvu policije Dijana Hrkalović.

Marko Matić, politički analitičar, navodi da je Hrkalovićeva bila među prvima koji su došli na mesto ubistva i da je doživela nervni slom na uviđaju.

- Bila je veoma potrešena što znači da je bila u intimnom ili bliskom prijateljskom odnosu sa Stankovićem. Imala je neku vrstu histeričnog napada i to govori da su bili u nekoj vrsti emotivne veze. To ne mora da bude od značaja za sam rad grupe, ali ako si na visokoj poziciji u MUP nisu dozvoljene emotivne veze sa ljudima koji rade zajedno, a kamoli sa šefom kriminalnom klana. To je kompromitujuća veza, a sve kasnije što se dešavalo je nedopustivo - rekao je Matić i poručio da istraga mora da dođe do odgovora.

Osvrnuo se i na objavu rata bivšeg ministra policije Nebojše Stefanovića kriminalnim grupama i mafiji jutro posle likvidacije.

- To nije bilo jedino ubistvo. Bilo je još nekih, ali se ne sećam da im je ministar objavljivao rat. To je simptomatično. Treba da se vidi da li je veza postojala i koje je prirode - rekao je Matić.

Mladen Radulović, urednik portala Kurir, naveo je da je mafijašima odmah po izvršenju egzekucije odmah poznato ko stoji iza toga.

- U slučaju Aleksandra Stankovića su označili škaljarski klan i Luku Bojovića. Tada je počela i krvava serija na beogradskom asfaltu. Ono što je zastrašujuće u ovom kriminalnom ratu je podrška MUP koju su imali - naveo je Radulović.

Dodao je da su Hrkalović i Sale Mutavi bili dobro prijatelji i da je pola sata plakala posle tog ubistva i morala da popije dve tablete da bi se smirila.

- Ono što je usledilo kasnije niko nije mogao da pojmi u vrhu jedne od najvažnijih institucija MUP. Postojala je komunikacija Hrkalovićeve i vrha klana Velje Nevolje gde lično razmenjuju poruke, izostala je potvrda tih poruka, a sa druge strane došle su informacije da je 10-15 pripadnika klana ubijeno širom ulicama Srbije i Evrope od Beča, Podgorice, Atina, Krfa... - naglasio je Radulović.

