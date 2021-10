KONAČNO! POLICIJA PRONAŠLA DUŽNIKE UBIJENOG ĐOKIĆA! Svi su saslušani, pominje se kamata, a JEDAN JE POSEBNO INTERESANTAN!

Inspektori su tokom istrage ubistva porodice Đokić iz Aleksinca došli do nekih dužnika Gorana Đokića (57), koji su saslušani u policiji, a ispostavilo se da je jedan meštanin Aleksinca čak i robijao zbog napada na vlasnika menjačnice. Kako naš izvor otkriva, inspektori su pronašli osobe koje su ranije imale sukob s vlasnikom menjačnice, koji je mnogima pozajmljivao novac, priča se i na kamatu, a posebno interesantan im je bio čovek koji je 2016. fizički nasrnuo na Gorana, zbog čega je navodno bio osuđen i na zatvorsku kaznu.

Nije velika suma

- Sin tog čoveka je pre pet godina pozajmio pare od Gorana, nije to bila velika suma, ali dečko valjda nije vraćao na vreme, a Goran je insistirao da mu se novac po dogovoru vrati, jer je bio izuzetno pedantan po tom pitanju i navodno nije tolerisao kašnjenje. Zbog toga se s dužnikom neko vreme prepirao, a jednog dana mu se na vratima pojavio otac dužnika i napao ga metalnom šipkom. Došlo je i do tuče i taj meštanin je valjda bio osuđen na zatvorsku kaznu - priča za Kurir izvor upoznat sa slučajem i dodaje: - Posle toga je gradom kružila priča da je Đokić nakon napada šipkom rekao: "Kad me je napao, imao je sreće što mi je pištolj bio daleko, inače bih ja sad robijao umesto njega".

Ministar Ima dokaza Ministar policije Aleksandar Vulin juče je gostovao na TV Pink, gde je rekao da niškoj policiji pomažu kolege iz Beograda. - Cela jedna porodica je zatrta, i to mirni ljudi koji nisu bili u kriminalu. Nije bilo nikakvog razloga da se takvim ljudima nešto loše desi. Policija je pronašla dosta dokaza koji upućuju u to šta se desilo i zbog čega se desilo - rekao je Vulin i naveo da ne može da otkriva mnogo o istrazi: - Prvo je nađen muški leš, on je bio gore. Gordana je identifikovana pomoću narukvice, a Lidija kose vezane u rep.

Pošto su 2. oktobra u ataru sela Moravac nađena spaljena tela Gorana Đokića, njegove žene Gordane (56) i ćerke Lidije (25), inspektori su jedan pravac istrage usmerili i na Goranove dužnike, ali i ljude s kojima je imao bilo kakav sukob. - Ovaj čovek što je tukao vlasnika menjačnice i zbog toga robijao nije profil osobe koja bi mogla da počini trostruko ubistvo. On je već saslušan u istrazi i ispostavilo se da nema veze sa zločinom - kaže izvor. On podseća da je u protekle tri nedelje policija obavila razgovore s više desetina osoba koje bi mogle da imaju neka saznanja u vezi s porodicom Đokić.

Prošli poligraf

- Saslušani su i njihovi rođaci, prijatelji, meštani, Goranovi dužnici do kojih se došlo. Navodno svi do sada ispitani su prošli poligraf - kaže izvor. Iako porodica Đokić nije iz kriminogene sredine i o njima svi rođaci i komšije imaju lepo mišljenje, sve se glasnije priča da je Goran davao pare na kamatu. - Istraga ide u više pravaca. Osim Goranovih kontakata, policija češlja i kontakte njegove ćerke i supruge - kaže sagovornik.

