NAJPOZNATIJEM MAKROU SKINUTA NANOGICA: Odlučio da progovori o ženama koje su radile za njega, u pritvoru napisao knjigu

Mihailo Maksimović, najpoznatiji balkanski makro, za kog su navodno radile starlete, rijaliti učesnice i uspešne žene različitih profesija, odlukom Višeg suda u Beogradu juče je pušten iz pritvora.

Kako su za Kurir potvrdili njegovi advokati Nemnja Govedarica i Dejan Dobrosavljević, Maksimoviću je juče skinuta nanogica, pošto je od novembra prošle godine boravio u kućnom pritvoru.

- Krivično-vanraspravno veće Višeg suda u Beogradu prihvatilo je predlog odbrane, sa kojim se saglasilo i tužilaštvo, da Maksimoviću bude ukinut kućni pritvor sa elektronskim nadzorom. U nastavku postupka, on će se braniti sa slobode - potvrdio je Govedarica.

Mihailo Maksimović, podsetimo, uhapšen je u februaru 2019. i sumnjiči se za posredovanje u prostituciji i trgovinu ljudima, odnosno da je koristio loše materijalne prilike devojaka koje su za njega radile, terao ih da idu na lekarske preglede, treninge i seanske kod lajfkouč trenera.

foto: Zorana Jevtić

On je, kako je Kurir pisao, na početku suđenja pred Višim sudom u Beogradu negirao navode optužnice da je devojke primoravao na bilo šta, ali je priznao da je posredovao u prostituciji, pronalazio im klijente i od toga zadržavao 30 procenata zarade.

Posle odlaganja ročišta koje je bilo zakazano za 5. oktobar, Maksimović je otkrio javnosti da će se krajem meseca u prodaji naći njegova prva knjiga, pod nazivom "Mnoga lica Marije Magdalene". Knjigu koja će, prema njegovim rečima, otkriti mnoge strogo čuvane tajne posla kojim se bavio, napisao je tokom boravka u pritvoru.

- Roman koji sam napisao i čiji se izlazak očekuje uskoro je istinita priča o devojkama koje su se bavile prostitucijom i koje su radile za mene. To je tek prva knjiga, odnosno prvi deo serijala koji nosi naziv "Javna tajna" - potvrdio je tada Maksimović.

Prema njegovim recima, svi dogadaji koje je opisao, kao i devojke o kojima govori su stvarni, ali će u romanu imena devojaka biti izmenjena.

- Likovi i događaji su stvarni, imena su izmišljena - rekao je poznati makro, za kog su, kako se spekulisalo u medijima radile mnoge dame koje javnost zna.

Tokom suđenja, on je govoreći o poslu kojim se bavio rekao da je posao organizovao kao "ozbiljno preduzeće i da su sve devojke dobrovoljno radile za njegova". U "firmu" su, kako je rekao, uzlazile dobrovoljno i iz nje su mogle da izađu kada požele. Otkrio je i da su mesečno zarađivale oko 10.000 evra.

- Nisam bio svetac, zarađivao sam od posredovanja u prostituciji, ali devojke nisam vrbovao, niti ih primoravao na bilo šta. Sve je bilo na dobrovoljnoj bazi, one su zaradivale 70 procenata, a meni je ostajalo 30 odsto od ugovorenog posla - ispricao je on navodno ranije pred sudom i objasnio da nije ulazio u to da li su devojke koje za njega pocinju da rade u dobroj ili lošoj materijalnoj situaciji, "jer to njemu nije bilo važno".

(Kurir.rs/J.Spasić)