MAKRO MIHAILO ODLUČIO DA OTKRIJE SVE TAJNE: Uskoro izlazi moj roman o prostitukama, likovi i događaji su stvarni!

Mihailo Maksimović, najpoznatiji balkanski makro za kog su radile mnoge devojke poznate javnosti, otkrio je da će se krajem meseca naći u prodaji njegova prva knjiga pod nazivom "Mnoga lica Marije Magdalene". On je danas, posle odlaganja suđenja na koje je došao iz kućnog pritvora sa nanogicom, potvrdio nagađanja da je knjiga koja će otkriti mnoge strogo čuvane tajne, istinita priča o devojkama koje su radile za njega.

- Roman koji sam napisao i čiji se izlazak očekuje uskoro je istinita priča o devojkama koje su se bavile prostitucijom i koje su radile za mene. To je tek prva knjiga, odnosno prvi deo serijala koji nosi naziv "Javna tajna" - potvrdio je Maksimović za Kurir ne želeći da otkriva sve detalje.

foto: Zorana Jevtić

Prema njegovim rečima, svi događaji koje je opisao, kao i devojke o kojima govori su stvarni, ali će u romanu samo imena biti izmenjena.

- Likovi i događaji su stvarni, imena su izmišljena - dodao je makro Maksimović, za kog su, kako se spekulisalo u javnosti radile mnoge poznate dame.

Stilistkinja: Najviše posla imala sam tokom fajnal-fora Jedna od oštećenih u postupku protiv Maksimovića, kako je Kurir ranije pisao, je i stilistkinja koja je u svom iskazu priznala da je tri godine radila kao prostitutka za Mihaila Maksimovića, sve dok je u jednom poznatom hotelu sa koleginicom i klijentima nije uhapsila policija. Ona je tada potvrdila da je Mihajlo devojkama pronalazio klijente i od njih uzimao 30 procenata, a da su one mesečno zarađivale oko 10.000 evra. - Najviše posla imala sam tokom košarkaškog turnira fajnal-for Evrolige, koji je održan u maju 2018. u Beogradu. Ja sam imala pet klijenata zaredom - ispricala je navodno na saslušanju stilistkinja.

Najpozntiji makro u regionu i njegov brat, optuženi Dušan Milenković danas su trebali prvi put pred sudom javno da iznesu odbranu, ali je suđenje odloženo jer se nije pojavila zamenica Višeg javnog tužioca.

foto: Zorana Jevtić

Oni su, podsetimo, ranije priznali da su posredovali u prostituciji ali je Maksimović negirao optužbe kojim mu se na teret stavljaju i optužbe za trgovinu ljudima jer je navodno devojke koje su radile za njega primoravao da redovno idu na lekarske preglede, treniraju i idu na seanse kod lajfkouc trenera, ali je ovaj deo optužnice on odbacio navodeci da nije kriv.

Maksimovic je, podsetimo, uhapšen u januaru 2019. i godinu i devet meseci je proveo iza rešetaka a od novembra prošle godine je u kućnom pritvoru. Na početku suđenja, koje je danas zbog promene u sastavu veća trebalo da krene iznova, kako je Kurir pisao, on je izjavo da je podvodenje organizovao kao ozbiljno preduzeće i objasnio da su devojke radile dobrovoljno i mesečno zaradivale oko 10.000 evra.

Govoreći o poslu koji je vodio, rekao je i da nije "svetac, jer je i sam zarađivao na posredovanju u prostituciji između klijenata i devojaka", ali da su sve one za njegovu "firmu" radile zato što su tako želele, kao i da su mogle da je napuste kada kog požele.

- Devojke nisam vrbovao, niti ih primoravao na bilo šta. Sve je bilo na dobrovoljnoj bazi, one su zaradivale 70 procenata, a meni je ostajalo 30 odsto od ugovorenog posla - ispricao je on navodno ranije pred sudom i objasnio da nije ulazio u to da li su devojke koje za njega počinju da rade u dobroj ili lošoj materijalnoj situaciji, "jer to njemu nije bilo važno".

Tada je govorio i o tome da je bio svedok toga kako su se neke od njih menjale i postajale bahate prema novcu što su više zarađivale.

Kurir.rs/Jelena Spasić