ZVICER TRAŽIO OD DIJANE DA MANJE UBIJA Hrkalovićeva se osećala MOĆNO, osladilo joj se da naručuje likvidacije i šikanira policiju?

Dijana Hrkalović, bivša državna sekretarka MUP Srbije, toliko je u jednom trenutku ogrezla u zločinu da je čak i zloglasni Radoje Zvicer, vođa "kavačkog klana", morao da joj skrene pažnju da prestane s ubijanjima, saznaje Srpski telegraf iz bezbednosnih izvora.

Navodno, kap je prelila čašu posle likvidacije advokata Miše Ognjanovića i čoveka bliskog Luki Bojoviću, Vladimira Popovića Popa, koji se zamerio Dijaninoj ljubavnici jer je voda procurila iz njegovog stana u njen! Kada ga je sekretarka nazvala i zapretila, sasuo joj je gomilu žestokih uvreda u telefon. Kasnije je pokušao da izgladi stvar jer je dobio obaveštenje da se neće dobro završiti po njega, ali je bilo kasno. Izrešetan je 1. decembra 2018. u kafiću na Vračaru.

Ta 2018. bila je posebno krvava jer je, prema Hrkalovićkinom nalogu, likvidirano četvoro ljudi Dragoslav Miloradović Gale, Ognjanović, Siniša Milić Boske i Popović.

- Mada je na početku vrbovana da radi za "kavčane" jer joj je imponovalo da bude u društvu opasnih momaka, s vremenom je sebe postavila na vrh piramide i potpuno se otrgla kontroli. Naručivanje likvidacija protivnika, ne samo iz redova "škaljaraca", očigledno joj se osladilo. Osećala se moćno i nedodirljivo, otvoreno se pojavljivala u društvu svojih kriminalnih kompanjona, i to u ugostiteljskim objektima rezervisanim za mafijaše, što je ceo Beograd znao. Takođe, vadila ih je iz zatvora i najstrašnije šikanirala policajce koji bi se usudili da ih hapse - kaže naš sagovornik.

Odbrana se žali na pritvor Hrkalovićkina odbrana je juče uložila žalbu na rešenje o pritvoru od 30 dana i zatražila odbranu sa slobode. Ona se tereti da je uticala na načelnika odeljenja za specijalne istražne metode Dejana Milenkovića da ne dostavi blagovremeno neke izveštaje tužilaštvu u vezi s ubistvom Vlastimira Miloševića, poznato kao ubistvo na šinama, za koje je bio optužen, a kasnije pravosnažno oslobođen Veljko Belivuk. Sve navode krivične prijave Hrkalovićeva je negirala na saslušanju u tužilaštvu.

UGROŽEN BIZNIS

Zvicer, koji je u tom trenutku imao zaštitu i Milovog režima i kriminalnog dela srpske policije, osećao se sigurnim, ali ga je ubistvo Miše Ognjanovića uznemirilo.

- On je dobro znao šta znači ubistvo advokata, i to veoma poznatog, koji uz to zastupa klijente iz suparničkog "škaljarskog klana". Takođe, bilo mu je jasno da će se istraga kad-tad usmeriti ka njemu, a takva vrsta reklame mu u toj situaciji uopšte nije bila potrebna - priča izvor našeg lista.

Vođa "kavčana" je saznao i da Dijana mnoge stvari radi na svoju ruku, da pripadnike klana koristi čak i za lične obračune. Tako su likvidirani i pojedinci koji nisu predstavljali nikakvu opasnost po Zvicera i Belivuka.

- Takve stvari su mogle da ugroze osnovni biznis, a to je trgovina drogom. Mafijaška praksa je da se ubijaju samo oni koji ugrožavaju narko-poslove, a Hrkalovićeva je to pravilo prekršila - objašnjava izvor.

PITANJA BEZ ODGOVORA NEBOJŠI STEFANOVIĆU Srpski telegraf je još u subotu poslao sledeća pitanja Nebojši Stefanoviću, a odgovore nije dobio. 1. Kako komentarišete hapšenje Dijane Hrkalović? 2. Da li se osećate odgovornim što je uhapšena državna sekretarka koja vam je bila od najvećeg poverenja? 3. Da li imate saznanja da je Dijana umešana u uklanjanje dokaza u slučaju ubistva Vladimira Miloševića? 4. Da li ste bili u kontaktu i da li ste se čuli s Dijanom nakon što je napustila funkciju državnog sekretara? 5. Da li ćete se sada, nakon što je uhapšena, javno ograditi od nje?

