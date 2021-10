PROBUDILA SAM SE IZUBIJANA, BEZ UVETA! PLAŠIM SE DA ĆE ME UBITI: Ispovest Nikolije iz Zablaća koju je muž KRVNIČKI pretukao (FOTO)

Stravične scene u Zablaću nadomak Čačka, krajem avgusta, kada je muž Gorav V, nasrnuo na suprugu, majku njihovo četvoro dece, nanevši joj užasne povrede, nikoga nisu ostavile ravnodušnim.

Nikoliji V. su nanete povrede opasne po život i do kraja života nosiće posledice stravičnog prebijanja kada je ostala i bez delova tela. Sedam dana bila je na ivici života i smrti, a danas na terapijama kojima vida teške povrede.

- Probudila sam se u bolnici posle nekoliko dana, izubijana, bez uveta i u teškim podlivima. Ne znam kako sam preživela takvu torturu i udaranje po celom telu. Kasnije su mi doktori u bolnici i komšije iz Zablaća rekli da sam pretučena letvom koja je na sebi imala ekser - sa teškom mukom govori Nikolija.

foto: RINA

Ali to na žalost izgleda nije kraj njenim stradanjima. Strah u kojem trenutno živi teži je od smrti.

- Znam da mi nema života onog trenutka ako bude pušten. Plašim se da će me ubiti. Ovo pričam ne da bi se svetila ili tražila kaznu, želim samo da pokušam da nastavim da živim kao čovek i podignem ovu nejač koja su jedna drugom do uveta. Ali mislim i znam da me neće ostaviti na miru iako samo to tražim - rekla je Nikolija i dodala:

- Nije prvi put da obeća, svi koji su pokušali da me zaštite su pretučeni, počevši od moga oca, kao i njegove majke koja je uvek bila na mojoj strani. Ne vidim spas, znam da me čeka pakao pitanje je trenutka, žao mi je zbog dece, znam da preživljavaju sve sa mnom iako pokušavam da sakrijem - tiho priča ova mlada i nasmrt pretučena žena.

Da li bi ovo značilo da bi Nikolijin muž uskoro mogao biti pušten na slobodu?

Njen advokat Irena Ilić je kazala da je u toku postupak pred nadležnim čačanskim tužilaštvom, za krivično delo nasilje u porodici i da se još uvek ne zna ishod postupka. Ona kaže da njen klijent strahuje za život.

foto: RINA

Podsetimo, Goran V. je u alkoholisanom stanju i pod dejstvom psihoaktivnih supstanci na smrt pretukao tridesetogodišnju suprugu Nikoliju, a potom je golu ostavio pored kontejnera gde su je pronašli meštani u besvesnom stanju. Njemu je više puta izricana mera zabrane prilaska supruzi zbog nasilja a protiv njega se vodi postupak za ugrožavanje života tastu koji je pokušao da zaštiti kćerku.

Određen mu je pritvor u trajanju od dva meseca, za koji se samo pretpostavlja da će biti produžen, i veoma je moguće da se uskoro nađe na slobodi. Ono što uznemirava javnost je činjenica da Nikolija nije prvi put žrtva nasilja od strane svog supruga, što ukazuje na dužnost nadležnih pravosudnih organa da pruže adekvatnu zaštitu žrtvi nasilja, posebno iz razloga što je u pitanju majka četvoro maloletne dece.

Inače Nikolija potiče iz ugledne porodice, i fakultetski je obrazovana mlada žena. Sticajem životnih okolnosti doživela je stravičnu torturu sa teškim posledicama. Jedina svetla tačka u životu ove mlade žene su deca od kojih najmlađe ima 9 meseci a najstarije 5 godina.

(Kurir.rs/RINA)