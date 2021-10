SUPRUGA JEDNOG OD BRAĆE JOJKE OTKRILA GDE JOJ JE BIO MUŽ U NOĆI UBISTVA ĐOKIĆA: Ima kriminalnu prošlost, a evo gde je već robijao

Supruga K. M. koga je prvoosumnjičeni Goran Džonić "osudio" kao egzekutora porodice Đokić demantuje pisanje medija da su njen muž i njegov brat umešani u zločin koji se zbio 26. septembra kada su likvidiranu i spaljeni Goran, Gordana i Lidija Đokić.

K. M. i njegovom bratu A. M. je određeno zadržavanje do 30 dana zbog sumnje u krivično delo teško ubistvo.

- Moj suprug je u to vreme bio kod kuće. Mi imamo video nadzor kući i tu se jasno vide sve stvari. Snašao nas je neki košmar koji nikako da prestane. nevinost moga supruga će se dokazati i sva ova agonija će prestati, ali to će biti dug put. Moj muž može da bude i onakav i svakakav, ali da oduzme nekome život, to ne - rekla je supruga pritvorenog osumnjičenog na koga je Džonić upro prstom kao izvršioca i koji je sada u pritvoru.

Ona kaže da su njen suprug i brat imali kriminalnu prošlost, ali da je to ostalo iza njih i da ni u kom slučaju ne mogu da urade takav krvavi pir.

- Njih dvojica jesu ranije bili u zatvoru u Švedskoj, ali ni nalik ovako gnusnom činu kao što je ovaj. Mi smo dobro situirana porodica i moj suprug nikakav kontakt nije imao sa čovekom koji je njega i njegovog brata upleo u svu tu priču. Moj suprug vozi dobar auto, i apsurdno je da nekome oduzima život zbog para - rekla je supruga K. M. sva uznemirena u telefonskom razgovoru.

(Kurir.rs/M. S.)