IZBEGNUTA TRAGEDIJA U DOBANOVCIMA: Dečak (3) upao u septičku jamu, komšija ga spasao! Otac: Hvala što mi je spasao sina!

Dečak (3) upao je juče oko podneva u septičku jamu u dvorištu zgrade u kojoj živi s roditeljima dok se igrao, u beogradskom naselju Dobanovci, a sigurne smrti spasao ga je komšija!

Dete je u svesnom stanju prevezeno kolima Hitne pomoći u Dečju bolnicu u Tiršovoj na dalje lečenje.

- Mališan živi u prizemnoj zgradi s roditeljima i još dvoje mlađe dece, a juče se igrao napolju. U jednom momentu dotrčao je do jame, koja je pokrivena nekim materijalom, i upao u nju. To je video njegov brat i odmah je pozvao pomoć. Vikao je: "Bata je upao!" Srećom, komšija koji je bio u bašti je brzo reagovao i izvukao ga iz fekalija - pričaju komšije.

Video kako pluta

Vidoje Nenadić, komšija koji je spasao dečaka, za Telegraf. rs je ispričao da je video da dete pluta, a da majka zapomaže kraj septičke jame.

- Skočio sam u septičku jamu, iščupao sam ga baš kad je počeo da tone i izvukao. Dete se borilo malo, a pomogla mi je i komšinica. Bilo je modro, nije davalo znake života. Položio sam ga na bok, voda je počela da izlazi, masirao sam ga ispod stomaka i osetio kad je povratio - rekao je Nenadić i objasnio da je reanimirao dete: - Majka je vikala: "Sine, ja tebe volim, probudi se", unervozila se. Rekao sam da je u redu, kao i da je počeo da plače. U septičkoj jami je strašno, ali uspeli smo - u suzama je ispričao hrabri komšija.

Otac mališana

Hvala komšiji što mi je spasao sina!

Otac dečaka Ignac Sabo kaže da je u trenutku nesreće bio na poslu, u lokalnoj klanici, a da je komšiji Vidoju beskrajno zahvalan. - Dete se igralo napolju, a septička jama je, nažalost, bila otvorena - ispričao je potreseni otac: - Supruga je bila kod kuće, ali nije videla kad je sin upao, zvao ju je komšija. Okrenula me je na telefon i plakala i vrištala, nisam znao šta se dešava. Kolege su me dovezle, pa sam tu zatekao i lekare. Samo da mi je sin dobro, on nam je srednje dete. Hvala komšiji što mi je spasao sina.