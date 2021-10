NESTALA TAJNA SVESKA MIŠE OGNJANOVIĆA: Zapisivao beleške o Dijani Hrkalović i prljavim policajcima, a evo gde ju je čuvao

Tajna sveska Dragoslava Miše Ognjanovića, advokata jednog od vođa "škaljaraca" Luke Bojovića, navodno, nestala je posle brutalne likvidacije na Novom Beogradu 28. jula 2018.

Prema dosadašnjim saznanjima, sumnja se da je neposredni izvršilac ubistva bio Darko Elez, glavni pucač "kavačkog klana", koji je advokata likvidirao kada je Dijana Hrkalović povukla policijsku pratnju. Očevidac zločina je bio Mišin sin Petar, koga je ubica nekim čudom poštedeo, mada mu je ovaj video lice.

Kako je Srpskom telegrafu ispričao jedan od operativaca koji rade na rasvetljavanju ovog zločina, Ognjanović je poslednjih meseci pred smrt vrlo pedantno vodio beleške, zapisujući saznanja o ljudima za koje je sumnjao da mu rade o glavi. Svesku je čuvao u sefu u svom stanu.

- Posebno se bavio tadašnjom državnom sekretarkom u MUP Dijanom Hrkalović, za koju je imao dokaze da sarađuje sa "kavačkim klanom". Naime, iz svojih izvora je saznao da je bliska s profesionalnim ubicom Darkom Elezom i da je na sastanku u Novom Sadu s njim provela dva i po sata. Elez je u to vreme okupljao ekipu, kako ih je Miša nazvao, "klinaca i ludaka", koja je trebalo da odradi prljave poslove za Hrkalovićevu, Velju Nevolju i Marka Miljkovića Mesara - otkriva izvor lista.

Ubistvo Ognjanovića nije se dopalo čak ni vođi "kavčana" Radoju Zviceru. Uprkos tome što je tada imao zaštitu i Milovog režima i kriminalnog dela srpske policije i osećao se sigurnim, ovaj zločin ga je uznemirio.

- On je dobro znao šta znači ubistvo advokata, i to veoma poznatog, koji, uz to, zastupa klijente iz suparničkog "škaljarskog klana". Takođe, bilo mu je jasno da će se istraga kad-tad usmeriti ka njemu, a takva vrsta reklame mu u toj situaciji uopšte nije bila potrebna - priča izvor lista.

Takođe, Ognjanović je provalio i da Hrkalovićeva stoji iza oslobađanja Belivuka i Miljkovića za ubistvo karatiste Vlastimira Miloševića, kao i da je na crnu listu za ulazak u Srbiju stavila veliki broj "škaljaraca" iz Crne Gore da bi suzbila konkurenciju "kavčanima".

- U svojoj svesci je zapisivao saznanja i o jednom ministru, koga je sumnjičio da zajedno s Dijanom čuva leđa i daje logistiku Nevolji i njegovim mafijašima. Vodio je evidenciju o registarskim tablicama automobila za koje je sumnjao da ga prate, ali i o prljavim policajcima koje je državna sekretarka postavila na najviše pozicije u policiji i koji su bili u službi mafije - kaže ovaj operativac.

Zbog svega toga, ali i činjenice da je pisao da ga policija prati i da zna ko stoji iza plana o atentatu, nalogodavci ubistva nisu smeli da dozvole da sveska ugleda svetlo dana.

- Prema dosadašnjim saznanjima istražitelja, svesku je iz sefa odneo Hrkalovićkin bliski saradnik, kog je baš ona postavila na visoku funkciju. Taj čovek od njenog velikog poverenja pokupio je iz stana sve što bi moglo da bude opasno po nju. Ništa nije prepušteno slučaju. Zanimljivo je da šifru sefa nije znao čak ni Mišin sin Petar. Iz toga se izvodi zaključak da su u stan bile instalirane čak i kamere i da je šifra tako provaljena - kaže sagovornik.

Istražitelji sada pokušavaju da saznaju kakva je sudbina tajne sveske.

