PUSTIĆEMO SNIMKE RAZGOVORA SA POLICIJOM! JAVNOST ĆE BITI ZGROŽENA! Oglasio se advokat Marjanovića optuženog za ubistvo supruge

Advokat odbrane Zorana Marjanovića, Stefan Jokić, kaže da iza svakog zločina ostaju tragovi počinioca, dok za osumnjičenog Marjanovića ne postoji nijedan DNK dokaz koji ga povezuje sa ubistvom.

Sudski veštaci čiji je zadatak bio da utvrde da li je blato pronađeno na pantalonama Zorana Marjanovića isto kao ono sa mesta na kom je 2. aprila 2016. u kanalu pored nasipa u Crvenki ubijena njegova supruga Jelena Marjanović izjavili su juče pred Višim sudom u Beogradu da ne mogu sa sigurnošću da tvrde tako nešto.

Marjanović je, podsetimo, jedini je optuženi za brutalno ubistvo pevačice, koja je usmrćena udarcima tupim predmetom u glavu. Dodaje da nije mnogo ostalo do prvostepene presude: dva ili tri glavna pretresa, a sud je već izdao nalog da se u roku od osam dana preciziraju dokazni predlozi.

"Od tih dokaznih predloga želimo da saslušamo poziv Zorana Marjanovića policiji i kako je pričao sa operaterom kada je prijavio događaj. Želimo da se čuje i kako su mu se obraćali pripadnici MUP, kako mu je jedan od šefova tokom poziva rekao: Žena ti je kući, idi i ti, nemaš tu šta da tražiš. Javnost će biti zgrožena" kaže advokat za TV Pink, dodajući da za ovo postoji svedok, policajac Boris Pucić.

Pucić je bio na licu mesta, bio je svedok u samom krivičnom postupku, i upravo on je rekao Marjanoviću da pozove 192 i prijavi nestanak.

"Kada je pozvao da prijavi, prvo mu se javila žena, koja je liniju prebacila šefu da bi pitala šta treba da radi. Postojala su četiri poziva od po 120 sekundi. Tu se čuje i biciklista, svi… Pozvao je i rekao da mu je žena nestala i da ne zna šta da radi. To je jedno ruglo od razgovora, a kada javnost to bude čula, neka kaže da li je loše postupio on, ili ti ljudi koji su mu se javili na telefon. Ovo ćemo objaviti u naredna dva glavna pretresa" kaže advokat.

Na pitanje šta se juče dogodilo u Višem sudu, Jokić odgovara:

"Juče je održan glavni pretres, na kojem su sudski veštaci rekli da blato pronađeno na pantalonama Zorana Marjanovića ima isti mineralni sastav sa blatom na mestu zločinu. To znači da nije rađena identifikaciona oznaka, odnosno to blato nije potpuno isto onom sa lica mesta.

Zato se ne može tvrditi da je Marjanović bio na mestu gde je Jelena ubijena. To isto blato moglo je da bude 50 metara dalje u kanalu, 10 metara levo, 10 metara uz nasip… Dakle, samo po opštim karakteristikama se ta dva uzorka blata poklapaju", rekao je Jokić.

Ističe da je "pao" svaki dokaz protiv osumnjičenog Zorana Marjanovića, pa je tako i Telekom Srbija, mobilni operater koji nema nikakav interes u slučaju, saopštio da nije registrovano gašenje telefona na mreži.

