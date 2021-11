NA MESTU UBISTVA ĐOKIĆA NAĐEN PRIVEZAK: Otpao dok je ubica vukao tela, a sada je otkriveno kome je pripadao

Na mestu ubistva porodice Đokić u ataru sela Moravac pronađen je ženski privezak koji je, kako se pretpostavja, pripadao jednoj od ubijenih žena, a koji je otpao na tom mestu dok je ubica vukao njihova tela.

Goran (57), Gordana (56) i Lidija Đokić nestali su 26. septembra, a njihova spaljena tela pronađena su 2. oktobra na mestu zvanom Dudine bare u ataru Moravca.

- Oni su ubijeni hicima iz pištolja nakon čega su njihova tela dovučena do rupe u koju su ubačena i zapaljena. Na mestu na koje su forenzičari iskopali projektile i našli čaure, nađen je i jedna ženski privezak koji je pripadao ili Gordani ili Lidiji. Sumnja se da je on otpao prilikom odvlačenja tela do petnaestak metara udaljene rupe u koju su ubačena - kaže izvor Blica.

Prema nezvaničnim saznanjima Blica, isključuje se mogućnost da je privezak pripadao nekoj drugoj ženskoj osobi.

Zbog sumnje da je počinio monstruozni zločin uhapšen je penzionisani vatrogasac Goran Džonić, brat od tetke ubijenog Đokića. Iako su kasnije uhapšeni i dva Džonićeva sina Milan i Stefan, koje je od neprimerenim izjavama uvukao u krivično delo, kao i dvojica braće zi Moravca K.M. i A.M. koji su poznati pod nadimkom Jojke, za sada svi dokazi vezuju jedini Džonića sa teškim ubitstvom za koje je zaprećena i doživotna robija.

