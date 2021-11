ČETIRI SNIMKA RUŠE DŽONIĆEVU ODBRANU: Padaju sve laži osumnjičenog za ubistvo porodice Đokić, STEŽE SE OBRUČ!

Protiv penzionisanog vatrogasca Gorana Džonića (59), prvoosumnjičenog za ubistvo Gorana (57), Gordane (56) i Lidije Đokić (25), tužilaštvo ima i najmanje četiri snimka koji ga nedvosmisleno povezuju s ovim nezapamćenim zločinom u Moravcu kod Aleksinca.

Džonić je pred tužiocima često menjao iskaze i sebe sve dublje ukopavao, ali dokazi gotovo sigurno ukazuju da on stoji iza likvidacije tročlane porodice.

1. Miloševiće brani nadzor s kuće

Branilac braće Jojke tvrdi da tužilaštvo već ima čvrste dokaze, odnosno snimke s kamera porodične kuće braće Milošević u Moravcu, koji su potpuno pobili Džonićeve navode da je Kostadin nalogodavac ubistva Đokića.

- Još na početku istrage policija je uzela video-materijale s nadzornih kamera s kuće i imanja porodice Milošević, koje ne pokrivaju samo ulaz i dvorišni deo, nego i glavni put kroz selo, kao i sporedni. Kuća im je na raskrsnici i kamere imaju veliki opseg snimanja. Kostadin je bio s porodicom u noći ubistva, što svi članovi porodice potvrđuju, a da je odlazio bilo gde, u ma koje vreme, kamere bi to zabeležile - izričit je advokat Magdelinić.

2. Autobil snimljen u Tešici

Ðokićev automobil je u noći zločina oko dva sata posle ponoći snimljen u Tešici, kada ga je, kako se sumnja, Džonić, nakon ubistva Gorana, Gordane i Lidije, dovezao do lokacije gde će ga zapaliti, a jedna od kamera snimila je dva časa kasnije njegov žuti skuter kako se vraća prema Moravcu. Taj skuter je, nakon hapšenja, pronađen na njegovom imanju i policija ga je zaplenila zbog veštačenja.

3. Žuti skuter na kameri

Džonić je 26. oktobra u 14.40 uhvaćen kamerom na žutom skuteru, što potpuno odgovara prikupljenim dokazima u istrazi, prema kojima je ubica sakrio dvotočkaša u šiblju u Tešici kod mosta na Južnoj Moravi, gde je kasnije, nakon brutalnog ubistva, zapaljen Ðokićev automobil, a Džonić motorom pobegao s mesta zločina.

- Mislim da samo mi u selu imamo žuti skuter, pripada mom sinu Milanu, ali ga ja vozim često. Nisam siguran da sam ja osoba koja ga vozi na tim slikama - branio se nemušto Džonić kada su mu na saslušaju kod tužioca predočene fotografije.

Prisutni advokati i istražitelji, s druge strane, tvrde da nema sumnje da je na prikazanim fotografijama bivši vatrogasac, sada osnovano osumnjičen za ubistvo porodice daljeg brata od strica.

4. Aleksandar na auto-putu u vreme zločina

Snimci bi trebalo da sruše i ključnu stvar iz Džonićeve odbrane, u kojoj tvrdi da ga je Kostadin Milošević primorao da učestvuje u trostrukom ubistvu, a da je njegov brat Aleksandar bio njihov saučesnik. Branilac braće Milošević, koje u selu zovu Jojke, Mladen Magdelinić otkriva da je zameniku tužioca, kome je poveren slučaj, predložio i nove dokaze, odnosno da se pribave snimci s kamera na auto-putu Niš-Aleksinac.

- Zatražio sam da "Putevi Srbije" daju snimke s naplatnih stanica za veče ubistva jer je Aleksandar Milošević bio na auto-putu u to vreme. Njega je kamera verovatno snimila kod isključenja za Aleksinac. Aleksandar je oko 23.30 kritične noći krenuo iz Niša po devojku u Aleksinac i s njom bio negde do pola tri. Snimci će dokazati da Džonić nije govorio istinu da su braća Milošević čekala porodicu Đokić kod pruge u to vreme - predočio je Magdelinić, za Srpski telegraf.

