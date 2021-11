ISPOVEST MAJKE KOJU JE NAPAO SIN NA NOVOM BEOGRADU: Davio me zbog čokolade, krivi me za smrt svog brata

Mladić A. M. (32), brat Dragana M., koji se 2017. godine obesio, napao je juče ujutru na Novom Beogradu svoju majku Draganu Jovićević, a potom čekićem nasrnuo i na policajce.

Porodično nasilje prijavljeno je oko devet sati, a više policijskih patrola odmah se uputilo na adresu.

dragan milošević foto: Nebojša Mandić

- U porodičnoj kući žive majka i njen suprug, državljanin Sirije, i njena deca - A. M., drugi sin invalid i jedno maloletno dete, kao i deda. Ukućani su pozvali policiju i rekli da A. M. golim rukama davi majku - kaže izvor.

Bio agresivan

Drama se nije okončala ni po dolasku policije.

- A. M. je bio agresivan. Dograbio je čekić i njime krenuo na službenike. Policajac je tada ispalio hitac upozorenja u vazduh. Nakon ovoga, uspeli su da savladaju pomahnitalog mladića - ispričali su očevici.

Kurir je pre četiri godine izveštavao o tragediji ove porodice, kada je Draganin srednji sin izvršio samoubistvo.

- Dragan Milošević se obesio u toj kući posle maltretiranja u jednom kafiću u Kraljevu. Njegov brat A.M., koji je sada uhapšen, u to vreme je bio na odsluženju zatvorske kazne. On je veoma problematičan i hapšen je zbog raznih krivičnih dela - kaže izvor.

Otac napadnute žene Policajac je pucao u vazduh Dušan Jovićević, otac napadnute Dragane za Kurir televiziju je potvrdio da je njegov unuk napao majku zbog čokolade. - Jeste, napao je moju ćerku zbog neke čokolade, jer mu valjda nije dala. Onda je došla policija i oni su pucali u vazduh, a zbog čega ne znam. Hitna pomoć je potom odvezla moju ćerku - rekao je Dušan.

Dragana Jovićević, majka uhapšenog A. M. i pokojnog Dragana, u ispovesti za Kurir kaže da njen sin ima ozbiljne probleme otkako je izašao iz zatvora. - On je psihički upropašćen. Primili smo ga u kuću, ali je njegovo stanje loše, pije lekove, konzumira drogu, ne radi ništa. Priča da želi da se ubije i krivi sve nas za smrt brata Dragana - kaže majka: - Ovo je deseti put da me napada, sve sam prijavljivala policiji i Centru za socijalni rad. Napao me sada zbog čokolade, pošto sam mu rekla da je ostavi, jer mi treba za tortu. Smrskao je na moje oči, a kada sam mu rekla da to samo svinje rade, dograbio me za gušu i podigao u vazduh - prepričava dramu Dragana.

Vikao da ga ubiju

Kako kaže, pozvala je policiju, a kada su policajci došli, A. M. je uzeo čekić u ruku.

- Moj mlađi sin im je otvorio kapiju. A. M. je sve vreme vikao policajcima da ga slobodno ubiju. Nije hteo da legne na pod, pa su pucali u vazduh, a posle su ga odveli. Izjavu sam dala posle zbrinjavanja u bolnici - kaže još uvek potresena Dragana.

Beogradsko Treće osnovno tužilaštvo saopštilo je da se A. M. tereti za nasilje u porodici, kao i da mu je određeno zadržavanje.

Kurir.rs/ J. Ivić