DŽABA POTERNICA! ODBEGLE VOĐE KLANOVA POD ZAŠTITOM TAJNIH SLUŽBI?! Odradili su svoj zadatak i sad su ih sklonili na SIGURNO MESTO

Ilija Kajtez sa Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost naglašava da je ideja prilikom osnivanja Interpola bila da svako ko se nađe na poternici nigde na svetu ne bude zaštićen od hapšenja.

- Onaj ko je opasan i ko je kriminalac, te vrste kalibra nema mesta na zemaljskoj kugli gde je siguran. Praktično to znači da svi kreću u potragu za njim. Mogu da borave u nekoj državi samo ako su političke elite korumpirane ili sarađaju sa mafijom. Postoje režimi koji su sigurna kuća za kriminalce. Kad bi ljudi koji vladaju državama i svetom želeli da bude više sigurnosti i pravde ti kriminalci se ne bi skrivali duže od 15 dana. Državna moć je apsolutna i samo je pitanje da li postoji volja - rekao je Kajtez u jutarnjem programu Kurir televizije i dodao da praktično ne bi smela da postoji država gde bi kriminalac mogao da se skriva.

Zoran Milisavljević sa Instituta za političke studije naglašava da je jasno da vlasti pojedinih država sarađuju sa kriminalnim krugovima i podsetio na navode da je vođa kavačkog klana Radoje Zvicer pobegao iz Crne Gore avionom vlade.

- Jasno je da se nešto dešava nešto iza kulisa. Da li je gospodin otišao iz Crne Gore otišao avionom vlade? To niko nije ni demantovao, ali ni objasnio. To što se pojedina lica sa poternice kasno lociraju ili uhapse pod određenim dogovorima jasno ukazuje da postoje drugačiji aršini - navodi Milisavljević.

Kajtez se osvrnuo i na činjenicu da mnogi kriminalci sa ovih prostora utočište traže u državama Južne Amerike.

- Latinska Amerika je Eldorado za kriminal. Tamošnje vlasti su slabe i zavise od kriminalaca koji sa tolikim novcem mogu da organizuju i privatnu armiju. Tamo je ogroman broj mladih ljudi nezaposlen i jedinu šansu vidi u tom miljeu. Svet bi mogao to da iskoreni da to želi. Trebalo bi SAD da pokrenu to pitanje jer njihove građane najviše truju. Postoje međutim dupli aršini. Kriminalac ode tamo i obaveštajne službe ga preuzmu da radi za njih. Sav problem ovog sveta su dupli aršini i mešetarenje. Jako je važno da lažna država Kosovo ne uđe u Interpol jer bi za pola našeg prognanog naroda raspisali poternice - navodi Kajtez.

Milisavljević navodi da je nastojanje lažne države Kosova da postane član međunarodnih organizacija samo još jedan pokazatelj da se nešto radi iza kulisa.

- Nastavlja se borba da Priština ne uđe u Interpol. Naš narod je optužen nizašta. Zamalo da jedan entitet uđe u Interpol zahvaljujući tajnoj diplomatiji. To je pokazatelj da se nešto radi mimo međunarodnog zakona. Vidimo i na primeru Uneska kako se ponašaju - rekao je stručnjak.

Milisavljević se osvrnuo i na navode da se vođe kavačkog i škaljarskog klana nalaze na poternicama.

- Velike sile mogu za nekoliko dana da stopiraju klanove ako to žele. Nekadašnji američki ambasador Vilijam Montgomeri je rekao da su dosta ćutali na trgovinu cigareta. Suština je da se stvaraju tampon zone koje odgovaraju velikim silama da ostvare neke interese. Kad određene ličnosti ispune ciljeve imaju Južnu Ameriku gde mogu da se sklone. Tačno vidite kako određene sile dolaze do svojih ciljeva - dodao je Milisavljević.

Kajtez smatra da je logično da su vođe kotorskih klanova pobegle vladinim avionima. - SAD ili EU bi za sedam dana rešile problem. To je pakt sa đavolom koji diktira neko iz Vašingtona i Brisela.

Čovek na čelu države dobije nalog i taj vladinim avionom ide sa teritorije na teritoriju. Ono što je suštinsko je uvek tajno i povezano je sa nekim ciljevima - navodi Kajtez.

