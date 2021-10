MAFIJA! Dijana bila na vezi sa Zvicerom, kad je on odbio da ubije Mišu Ognjanovića, angažovala je Eleza?!

Dijana Hrkalović, u vreme dok je bila na mestu državne sekretarke u Ministarstvu unutrašnjih poslova, održavala je direktan kontakt s Radojem Zvicerom, odbeglim vođom kavačkog klana, i imala je presudnu ulogu u likvidaciji poznatog advokata Dragoslava Miše Ognjanovića!

foto: Aleksandar Jovanović

Bio na merama

Nekada prva dama MUP, međutim, kako otkriva izvor Kurira, za ubistvo Ognjanovića nije dobila zeleno svetlo Zvicera i zbog toga je angažovala drugog njima bliskog saradnika, kriminalca iz Bosne i Hercegovine Darka Eleza.

Vojislav Šešelj tvrdi: Dijana i Stefanović naručili Mišino ubistvo Lider radikala Vojislav Šešelj tokom gostovanja na Pink televiziji obelodanio je dokumenta za koja tvrdi da su policijski zapisi tajno snimanog razgovora između pokojnog advokata Ognjanovića i pokojnog kuma Luke Bojovića Dragoslava Miloradovića Galeta, koji je takođe ubijen. Šešelj je izjavio da je razgovor snimljen 18. maja 2018. godine bez zvanične policijske zabeleške u arhivama policije, a u njemu se navodi da se bosanski narko-diler Darko Elez sastao s Dijanom Hrkalović u Novom Sadu. On je naveo da u beleškama stoji da se sastanak odigrao uz odobrenje tadašnjeg ministra Nebojše Stefanovića. - U prvom delu razgovora govore o sastanku Dijane i Eleza, a onda o raznim postupcima Dijane Hrkalović, i čak joj pominju i ljubavnike neke i da je ona u vezi s Nebojšom Stefanovićem - rekao je Šešelj i dodao: - Miša Ognjanović je imao veliki dosije Nebojše Stefanovića i njegovog oca, sa dokumentima skoro svih njihovih kriminalnih afera - naveo je Šešelj, posle čega je ministar Stefanović najavio tužbu protiv njega.

Advokat Dragoslav Ognjanović, podsetimo, ubijen je 28. jula 2018. na Novom Beogradu ispred zgrade u kojoj je živeo. Iako zbog njegovog ubistva još uvek niko nije uhapšen, tokom istrage je otkriveno da je, u trenutku kada je napadač ispalio hice u njega, već mesecima bio na merama policije, ali i da je praktično likvidiran pred policajcima.

- Ognjanović je znao da se po nalogu Dijane Hrkalović slušaju njegovi telefonski razgovori, ali i da ga fizički prate pripadnici policije. Prijateljima se požalio da zna da mu radi o glavi. Najverovatnije je i sam znao za njenu saradnju s pripadnicima kavačkog klana - otkriva sagovornik Kurira.

Prema njegovim rečima, još uvek se nagađa o tome šta je zapravo bio motiv tolike mržnje Hrkalovićeve prema ovom advokatu, koji je bio branilac Luke Bojovića, ali i drugih koji se vezuju za škaljarski klan. Podsetimo, osim ovog motiva, mediji su objavili da je postojala i lična netrpeljivost Dijane prema advokatu, jer je on navodno imao u posedu njene erotske fotografije koje je slala jednom pripadniku podzemlja s kojim je bila u vezi.

foto: Beta/Miloš Miškov, Saša Pavlić, Zorana Jevtić Procurilo Prepiska Veljka Belivuka Mediji su nedavno objavili prepisku Veljka Belivuka i njegove devojke preko aplikacije Skaj, a koju su istražitelji tokom istrage vođene protiv njega, zbog brutalnih ubistava u kući strave u Ritopeku, uspeli da otvore. U komunikaciji posle hapšenja Darka Eleza u Srbiji, Belivuk kaže da je zavladala panika u podzemlju, "ali da njega nije briga". - Ne znam, mico, mislim i da bi Nebojša to zloupotrebio u smislu da bi sebi samo poziciju pravio. Eleza što su uhapsili, to je kontra Dijani, jer on je bio Dijanin i ona ga je štitila. Odmah panika, svi mi pišu kako je uhapšen Elez, a mene zabole. Ovaj Blic nije normalan, sad vidim, stavili nam advokata kao jednog od glavnih ljudi u klanu - napisao je Belivuk. Njegova devojka odgovara: - Zaboravljaš bitnu stvar, interes ih sve spaja. Prljavi su svi, zato i prave kompromise. - Pa to. Zato se i drže - odgovara on.

- Očito je da je Ognjanovića mrzela više od bilo koga. Naime, postoje dokazi da je od Zvicera, kao moćnog vođe kavačkog klana, zahtevala da, uz logistiku koju će mu ona pružiti preko MUP, likvidira advokata. Međutim, iako je Ognjanović branio i bio blizak s njegovim protivnicima, Zvicer je to odbio, iz njemu znanih razloga. Hrkalovićevu to, međutim, nije zaustavilo, niti je ona zbog Zvicerovog odbijanja odustala. Našla je drugog izvršioca, Darka Eleza, koji je inače blisko sarađivao s "kavčanima" - otkriva sagovornik upućen u istragu i dodaje da to jasno ukazuje da su Zvicer i Hrkalovićeva bili ravnopravni u donošenju odluka i da nije morala da ima njegovu saglasnost za bilo šta što odluči da učini.

foto: Privatna Arhiva

Kočila istragu

Tokom istrage ubistva Ognjanovića, koja je u početku, dok je Hrkalovićeva bila na čelu MUP, išla sporo, saslušano je nekoliko desetina svedoka, a prikupljeni su i brojni drugi dokazi. Oni ukazuju na to da su se Elez i državna sekretarka sastajali i da je on lično organizovao da advokat bude ubijen.

- Istraga je u samom početku sabotirana. Međutim, posle smene rukovodstva u MUP sve se promenilo. Zbog bliskih kontakata s njim, Hrkalovićeva je već dva puta saslušavana u SBPOK. Međutim, ona je tada odbila da bude poligrafski testirana. Policija i tužilaštvo, međutim, imaju određene dokaze da ga je prikrivala godinama i završavala da sve prijave protiv njega, čak i one za pretnje ubistvom i iznude, završe u fioci, a ne pred tužiocem i sudom. Postoje svedoci da je Elez moć i veze demonstrirao i u zgradi policije. Čak su ga zaposleni u stavu mirno oslovljavali s - gospodine Elez, kao da je reč o nekom nadređenom ili uvaženom gostu, a sve to mu je omogućila tadašnja državna sekretarka - zaključuje naš sagovornik.

