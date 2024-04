ZBOG NJIH BI IZRAEL STOPIRAO NAPAD NA RAFU: Hamas objavio snimak talaca dok proučava najnoviji predlog za PREKID VATRE

Hamas je objavio video snimak kao prvi dokaz da su još dvojica talaca zatočenih u Pojasu Gaze i dalje živa, dok palestinska ekstremistička organizacija proučava najnoviji predlog za prekid vatre, a izraelska vlada najavljuje mogućnost stopiranja kopnene ofanzive na grad Rafu.

BBC navodi da na snimku čiji se datum ne navodi Omri Miran (46), jedan od talaca, kaže da se u zarobljeništvu Hamasa nalazi 202 dana, dok drugi Kit Sigel (64) pominje jevrejski praznik Pashu, koji je počeo početkom protekle sedmice i završava se u utorak, što ukazuje da su klipovi snimljeni skoro.,

Obojicu su hamasovci zarobili 7. oktobra prošle godine prilikom upada na jug Izraela, kada su ubili oko 1.200 ljudi i odveli 250 talaca.

Nakon toga je Izrael pokrenuo odmazdu koja u Pojasu Gaze koja i dalje traje, a u kojoj je, prema podacima lokalnog palestinskog Ministarstva zdravlja pod kontrolom Hamasa, do sada stradalo više od 34.000 Palestinaca.

Pre snimaka na kojima su prikazani Miran i Sigel Hamas je prošle nedelje objavio klip Herša Goldberg-Polina (23), američkog državljanina izraelskog porekla, kojem je deo ruke raznet prilikom prošlogodišnjeg napada hamasovaca.

Britanski medijski servis navodi da su porodice Mirana i Sigela reagovale na najnoviju objavu i poručile da će se boriti za njihovo vraćanje kućama.

Oni su takođe od vlade izrealskog premijera Benjamina Netanjahua zatražili da sa Hamasom obezbedi novi sporazum o oslobađanju talaca, poput prethodnih u kojima su žene i deca razmenjeni za Palestinke i palestinske tinejdžere koji su zatočeni u izraelskim zatvorima.

Kit Sigel i Omri Miran foto: Screenshot/X/@BarakRavid

BBC navodi da se novi video snimak pojavio u trenutku kada je Hamas saopštio da proučava najnoviji izraelski predlog za prekid vatre.

Navodi se da je, prema izveštajima medija, Egipat kao posrednik u postizanju sporazuma poslao delegaciju u Izrael kako bi dali novi podsticaj zaustavljenim pregovorima.

Sve se dešava u danima kada deluje da Izrael sve više napreduje u pogledu planova za osvajanje Rafe, grada na jugu Pojasa Gaze, uprkos upozorenjima da bi to izazvalo katastrofalne humanitarne posledice po 1,5 miliona raseljenih Palestinaca koji su tamo našli utočište.

Ipak, postizanje sporazuma koji bi uključivao oslobađanje još talaca bi, po rečima šefa izraelske diplomatije Izraela Kaca, moglo da stpira planove za kopneni napad na Rafu.

- Mi sprovodimo sve pripreme za operaciju (u Rafi) zato što tako treba da se radi. Ali, ponadao bih se da bi moglo da dođe do takvog sporazuma - kazao je Kac.

foto: Shutterstock, screenshot

Indirektni pregovori između Izraela i Hamasa o oslobađanju Mirana i Sigela, koji je takođe američki državljanin, kao i drugih talaca, biće nastavljeni, iako je palestinska ekstremistička organizacija odbacila prethodni predlog o šestonedeljnom prekidu vatre u zamenu za oslobađanje 40 zatočenika iz Pojasa Gaze.

Hamasovci su ranije insistirali da bi kakav sporazum s Izraelom treba da uključi trajno okončanje ratnih dejstava, potpuno povlačenje izraelske vojske i palestinske enklave i neograničen povratak raseljenih ljudi u njihove domove u bilo kom delu Pojasa Gaze.

Izraelske vlasti, sa druge strane, insistiraju na uništenju Hamasa i oslobađanju talaca.

Otac taoca ima zahtev za Netanjahua Na demonstracijama koje porodice talaca održavaju svakog vikenda u Tel Avivu jedan od govornika bio je i Dani Miran, otac zatočenog Omrija, koji je i predvodio skandiranje mase. foto: AP Christophe Ena BBC navodi da je otac bio vidno potresen dok je opisivao šta je osetio kada je video klip Hamasa sa njegovim sinom i saznao da bi "on mogao da bude živ". Njegov govor bio je usmeren i prema političarima, pošto je direktno spomenuo ultradesničarske ministre iz Netanjahuove vlade i zatražio od njih da obezbede sporazum o oslobađanju talaca. On je pozvao izraelskog premijera da "odobri bilo kakav sporazum koji je izvodljiv".

(Kurir.rs/BBC/Preveo i priredio: N. V.)