SILOVAO ĆERKU (12) NA GROBLJU, SAD GA ČEKA KAZNA: Tužilaštvo podiglo optužnicu protiv oca iz pakla

Protiv muškarca (49) iz okoline Požarevca Više javno tužilaštvo u tom gradu podiglo je optužnicu zbog silovanja ćerke (12), saznaje Kurir.

- On se tereti za obljubu zloupotrebom položaja. Optuženi je saslučan u Višem javnom tužilaštvu u Požarevcu, gde je prošle nedelje priznao krivično delo - kaže naš izvor:

- Sumnja se da je on od jula do septembra ove godine u više navrata naveo ćerku na obljubu i sa njom izjednačen čin. Kako je utvrđeno,on je tri puta u porodičnoj kući, a jednom na lokalnom groblju, silovao maloletnu ćerku. Navodno, optuženi otac je na saslušanju priznao da je izvršio obljubu, iako je znao da je to kažnjivo, ali je istražiteljima ispričao "da je na taj način pripremao ćerku za brak i da je čuo da i drugi to rade".

- Ova njegova izjava zgrozila je istražitelje, koji su ostali zapanjeni i u neverici šta čuju - kaže izvor.

Podsetimo, otac je uhapšen 26. oktobra pošto ga je jedan rođak prijavio policiji kada je video njegovu komunikaciju na Fejsbuku sa još jednom osobom.

- On je na Fejsu pisao razne gadosti, a između ostalog pisao je i o tome kako ima intimne odnose sa rođenim detetom i to je predstavljao kao nešto uobičajeno. Rođak se šokirao i odmah je kontaktirao nadležne, pa je osumnjičeni uhapšen - podseća naš izvor i dodaje da je otac, između ostalog, primiravao ćerku da ga oralno zadovoljava.

- Devojčica je zbrinuta u hraniteljskoj porodici, a u slučaj je uključen i Centar za socijalno rad. Ova porodica inače je korisnik socijalne pomoći, žive u izuzetno lošim uslovima. Uhapšenog je pre izvesnog vremena napustila žena, pa je živeo sam s decom. Druga deca su potvrdila da je "tata zvao njihovu sestru da spava sa njim u krevetu, ali da oni nisu ni slutili da se u očevoj sobi dešava nešto strašno" - podseća izvor Kurira. (Kurir.rs - J. Ivić)