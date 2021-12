STRAVIČNO SVEDOČENJE MAJKE IZ NIŠA: Vladimir je i mojoj ćerki (6) u vrtiću radio OVO! Nova optužba za vaspitača

Ništa sumnjivo nismo primetili, sve dok jednog dana ćerkica nije došla kući i ispričala mi da ju je "čika Vlada" posle male nužde obrisao rukom, bez papira i da je tražio da ga masira u donjem delu stomaka, pošto su se igrali doktora, a on je navodno bio operisan. Rekla je da je tu bilo nešto tvrdo, a da je joj vaspitač objasnio da je to flomaster. Detetu je sve predstavljeno kao igra, ali je ono, ipak, osetilo neku nelagodu i odlučila da nam se požali. Tu je počela naša agonija, zbog koje ne možemo da budemo mirni kad god negde pustimo naše dete.

Ovako za Novosti priča majka šestogodišnje devojčice iz Niša, koja tvrdi da je i njena ćerka takođe bila žrtva vaspitača iz Niša Vladimira P. (63), koji je nedavno uhapšen zbog sumnja da je u više navrata neprimereno dodirivao i ljubio drugu petogodišnju devojčicu. Njemu je određen pritvor u trajanju do 30 dana zbog sumnje da je počinio krivično delo nedozvoljene polne radnje. Klupko je počelo da se odmotava kada je petogodišnjakinja prijavila roditeljima šta joj se dogodilo. Oni su odmah policiji prijavili slučaj koji, po svemu sudeću, nije usamljen, budući da su se nakon hapšenja vaspitača policiji javili još neki roditelji.

- Ona je kod njega u grupi bila 2020. godine, pre korone, dok je još radio u drugoj ispostavi, gde je bio sa još jednom vaspitačicom. U tom periodu ništa nismo posumnjali. Moje dete je dosta pričljivo, sve mi ispriča svakog dana, tako da nismo primetili ništa neobično. Sredinom te godine, on je promenio radno mesto, došao je ovde, u glavni objekat Dečjeg kulturnog centra, i od juna ove godine kreću da se dešavaju sumnjive stvari. Pošto je moje dete još išlo u stari vrtić, on me je pozvao da je prebacim kod njega. Rekao mi je da ju je mnogo zavoleo, da se tu više radi, da je program bolji i da je prebacim, ali da ne govorim ništa koleginicama iz naše ispostave, da se ne bi naljutile. Kako je odavao utisak dobrog vaspitača, prebacila sam dete kod njega, pre možda tri - četiri meseca - priča ova majka.

"Čika Vlada me ovako dodirnuo rukom dole"

Onda je, kaže sagovornica, jednog dana njena ćerka došla kući i rekla: "Čika Vlada me ovako dodirnuo rukom dole".

- Preneraženo sam pitala zašto, a dete je reklo da ju je posle male nužde tako rukom obrisao, bez papira. Rekla sam: "Hajde mojom rukom pokaži kako", a ona je pokazala da ju je pomazio. Detetu je to bilo čudno čim je rešila da mi ispriča, ali je mislim da ni sama nije shvatila šta se desilo. Ona je mala, i dan-danas kada ide u toalet nju neko obriše. Odmah nakon toga usledio je novi šok kada mi je ispričala da joj je Vlada rekao da ne kaže mami šta su se igrali - nastavlja ona svoju ispovest.

Kada ju je upitala kakva je to igra bila, dete je odgovorilo da su se igrali doktora, kao kada masira deku.

NIJE JEDINA ŽRTVA - Činjenica da je on uhapšen bila mi je dobar pokazatelj da moje dete nije jedina žrtva. Iako nisam bila za to da se ona testira i da ponovo prolazi kroz stresove, u policiji su nam rekli da je još mala i da sada to ne vidi kao problem, ali da bi, kad odraste, to moglo da joj se vrati kao neka povratna reakcija. Pre nego što nastavimo preoceduru, razgovaraćemo sa psiholozima, ali nastavićemo ovu borbu jer ima još roditelja čija su se deca žalila na njega - ističe ova majka.

"Igrali smo se doktora, ja sam ga lečila"

- Rekla je da joj je pokazao gde je operisan i da ga tu izmasira, rukom pokazujući na donji deo stomaka. Gde ti je pokazao da je operisan, pitala sam je, a ona je odgovorila: "Evo tu", a zatim mi objasnila da je to bilo preko majice i da je bilo tvrdo. Pa, šta je to bilo, pitala sam zgroženo, a ona je odgovorila da joj je Vlada rekao da je to flomaster. "Igrali smo se doktora, ja sam ga lečila, ali mi je rekao da ne kažem mami", pričala je to non-stop, iako se često sa dekom igra doktora, pa mu masira leđa i glavu. Kao da je i njoj sve ovo bilo čudno - priča nam zabrinuta majka.

Tresla se kad je uhapšen

- Raspitali smo se oko procedure prijavljivanja vaspitača policiji, rekli su mi da će morati da veštače dete. Uplašila sam se, jer bi moje dete tek tada pomislilo da je nešto loše uradilo. Odlučili smo da je povučemo na neko vreme i više nije išla kod njega. Onda je on otišao na odmor dva meseca. Na kraju sam je ispisala iz te grupe, jer nisam želela da mi on čuva dete. E, kada sam videla da je uhapšen, počela sam da se tresem. Tada su mi se sklopile kockice, samo je njoj i još jednoj devojčici davao čokoladice, drugima nije. Pretpostavljam da ih je tako i potkupljivao. Sada mi se sve vraća - sa gorčinom se priseća ova žena koja je ipak, zarad druge dece, odlučila da policiji prijavi slučaj.

(Kurir.rs/Novosti)