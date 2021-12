POTRESNA ISPOVEST! NEUTEŠNI OTAC DEČAKA (3) KOJEG JE USMRTIO VOZ: Sin je tražio palačinke da mu majka spremi kad stigne kući!

Sin je tražio da mu moja žena spremi palačinke. Tada me je pozvao drugar i rekao da mi je oca udario voz... Još ne mogu da poverujem da mi se ovo dešava. Teško mi je... - priča Dejan Aničić, otac trogodišnjeg dečaka kojeg je pre četiri dana usmrtio voz na putnom prelazu u Lugavčini kada je naleteo na automobil u kojem se mališan nalazio sa dedom.

Dejan Aničić navodi da se u trenutku nesreće nalazio kod kuće i da nije mogao da pomisli da bi ovo moglo da se dogodi.

- Tog dana sam se vratio sa posla i bio sam kod kuće kada se nesreća dogodila. Sin je tražio palačinke da mu moja žena spremi dok stigne. Moj otac ga je dovozio kući... Tada me je pozvao drugar i rekao da mi je oca udario voz. Krenuo sam ka mestu gde se sudar dogodio, a tamo su mi samo rekli da ih je Hitna pomoć odvezla u bolnicu. Odmah sam otišao tamo i od tada više ni sam ne znam šta se dešava... - priča potreseno Aničić.

Kako kaže, na lice mesta stigao je onda kada su mu sin i otac već prebačeni u bolnicu i da ne zna kako je tačno došlo do nesreće...

- Postoje razne priče. Jedni kažu da voz uopšte nije kočio i da mu svetla nisu bila uključena. Neko kaže da voz nije svirao, a da je mašinovođa pobegao. Čuo sam i priču da se mom ocu automobil ugasio tačno na tom prelazu, pa da je on sa još jednim čovekom gurao automobil i da ih je tad voz udario... Mislim to je glupost, moj otac bi izvadio dete i ostavio auto. To su sve besmislice - kaže on i dodaje:

"Danas ću otići kod svedoka nesreće da mi ispričaju šta se desilo..."

Trogodišnji dečak na mestu nesreće zatečen je u teškom stanju. Njegovo telo, kako je ranije ispričala majka mališana, pronađeno je ispod sedišta. Mališan već tada nije davao znake života. Lekari su pokušali da ga realnimiraju, prevezli su ga u bolnicu, međutim, nisu uspeli da ga povrate...

Aničić navodi da mu se i otac nalazi u teškom stanju i da su šanse da će preživeti male...

- Otac mi je u teškom stanju... Otkucaji srca su mu pali na 30 u minutu... Rekli su mi da je šansa da preživi jedan u milion... Teško je. Borimo se, bori se i on. Sada je na aparatima. Ne mogu da poverujem da mi se ovo događa... - govori Dejan.

Podsetimo, trogodišnje dete nastradalo je u utorak uveče kada je teretni voz naleteo na putnički automobil na putnom prelazu na potezu između Osipaonice i Lugavčine, kod Smedereva. Kako je rečeno medijima u OB „Sveti Luka" u Smederevu, dečak je u bolnicu stigao bez znakova života. Pokušana je reanimacija, ali nažalost bezuspešno. Stariji čovek je sa teškim višestrukim povredama opasnim po život prebačen u Urgentni centar u Beogradu.

Kurir.rs/Blic