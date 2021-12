HARIS BRKIĆ IPAK UBIJEN ZBOG KAMATE? Policajac tvrdi da je košarkaša ispred Pionira likvidirao OVAJ poznati kriminalac

Ovih dana pojavilo se više verzija ubistva košarkaša Partizana Harisa Brkića (26), koje se dogodilo 12. decembra 2000.

Prema priči Bojana T, kurira vođe zemunskog klana Dušana Spasojevića, Brkića su ubili Mirko B. i Čeda Č, kada ih je zatekao kako mu kradu automobil "golf 3" na parkingu ispred hale "Pionir".

Sada se pojavila nova verzija. Prema sagovorniku Objektiva, poznatog košarkaša likvidirao je crnogorski kriminalac Vuk Bošković, zbog dugova.

Izvor koji je radio na istrazi Brkićevog ubistva navodi da su operativnim saznanjima iz više izvora utvrdili da je ovaj kriminalac na parkingu kod hale Pionir hicem u glavu ubio tadašnjeg košarkaša Partizana.

"Kroz operativni rad došli smo do pouzdanih podataka da je Haris Brkić, igrajući u Partizanu i podgoričkoj Budućnosti, stekao određenu količinu novca i počeo da ga daje na kamatu. U pitanju su bile sume od 100.000, pa čak i do 400.000 nemačkih maraka. To su bile velike pare u to vreme. Verovatno neko nije mogao da vrati pare ili kamatu i odlučio se da ga ubije. Brkić nije tolike sume davao svakom, već onima za koje je znao da će ga vratiti.

Iz Centra bezbednosti iz Banjaluke dobili smo informaciju koju su oni dobili od vrlo pouzdanog izvora da je Brkića ubio Vuk Bošković. Kasnije sam od svog izvora u Beogradu saznao isti podatak, a moj kolega koji je takođe radio na slučaju dobio je istu potvrdu sa treće strane", otkriva izvor koji je u vreme ubistva Brkića radio u beogradskoj policiji.

On Boškovića opisuje kao kriminalca bogatog dosijea.

"Crnogorska služba nikad nije htela da izruči ljude po našim potragama, a tražili smo ih mnogo. U ovom slučaju smo imali operativna saznanja", podseća izvor.

Tvrdeći da je reč o profi likvidaciji, izvor objašnjava:

"Pored leša pronađeni su ključevi 'golfa 3', koji su mu ispali iz ruke. Našli smo jednu čauru, a verovatno je ispaljen hitac iz oružja sa prigušivačem. Njemu je prišao čovek i pucao mu u potiljak. U pitanju je klasična likvidacija", navodi sagovornik.

