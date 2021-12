KURIR NA MESTU UBISTVA U NOVOJ CRNJI: Jožef se sažalio i primio poznanika na stan, pa nađen mrtav u rođenoj kući (FOTO)

NOVA CRNJA - Jožef B. (50) iz Nove Crnje, ubijen je njegovoj porodičnoj kući, u ulici Kiš Ferenca na periferiji ovog banatskog mesta.

PRVE SLIKE S MESTA ZLOČINA U NOVOJ CRNJI, MUNJEVITA AKCIJA POLICIJE Uhapšen 36-godišnjak, osumnjičen da je ubio muškarca (53) FOTO

Zrenjaninska policija je ekspresno rešila ovaj slučaj i uhapsila I.T. (36) iz Nove Crnje. On se tereti da je u noći između srede i četvrtka ubio Jožefa. Određeno mu je zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.

Komšije ove tihe ulice na izlazu iz Nove Crnje prema Banatskom Karađorđevu nepoverljivi su bili prema novinarima:

-Razumite i nas. Uplašeni smo i nepoverljivi. Nova Crnja se ispraznila. Puno je pratnih i napuštenih kuća, Ovuda prolaze migranti, a sad i ubistvo. Jožef je pre nekoliko dana primio nekog poznanika da kod njega stanuje. I eto kako mu je na dobroti uzvratio čovek koji je uhapšen zbog sumnje da je okrvavio ruke- rekle su nam komšije usmrćenog muškaraca:

-Jožef je do pre godinu dana, možda malo duže, živeo i radio u Mađarskoj, Onda se vratio u rodnu kuću. Ovde je sam živeo. Porodica Berta je bila nekada imućna, U Novoj Crnji su bile prve gazde- pričao je jedan od meštana i dodao da jr Jožef bio učesnik ratovsa 90- tih i vojni veteran.

Problematičan U tuči koja se letos dogodila u jednoj poslastičarnici, I.T. je potegao nož i ozledio jednog čoveka. Poznat je I po krađama- rekao nam je komšija. Nismo bezbedni ni u našim kućama U cik zore, ispred naših kuća, bilo je policajaca. Pitala sam jednog šta se desilo, Samo mi je kratko odgovorio: “Komšija ti je mrtav”. Katastofa. Svi smo uplašeni. U ovako malom mestu, sa tako malim brojem stanovnika, više nismo sigurni ni u našim kućama- iskreno je priznala jedna od komšinica.

- Otac mu je preminuo, a majka rasprodala stvari i otišla kod ćerke u Zrenjanin. Jožef ima ćerku, a ona živi u Mađarskoj. Jožef je bio razočaran u život. Voleo je da popije, ali nikada nije pravio probleme.

Dobričina, čovek velikog srca- rekao nam je komšija koji nije želeo da se predstavlja jer se, kako je otvoreno rekao, ne želi nikom da se zamera.

