OTAC BRANI SINA OPTUŽENOG ZA UBISTVO PORODICE ĐOKIĆ: Glavu dajem da moj Goran nije mogao da ubije, a za drugo NEK ODGOVARA

Roditelji penzionisanog vatrogasca Gorana Džonića (59), prvoosumnjičenog za ubistvo Gorana Đokića (57), njegove supruge Gordane (56) i ćerke Lidije (25), uprkos svim dokazima koji ga terete za gnusni trostruki zločin, i dalje tvrde da je njihov sin nevin!

Džonićev otac Grada, koji nije davao izjave za medije od trenutka kada je Goran uhapšen zbog zločina u selu Moravac, za Srpski telegraf je progovorio posle posete niškom zatvoru, malo pre nego što mu je sin prebačen na psihijatrijsko veštačenje u Specijalnu zatvorsku bolnicu u Beograd.

- Od njega smo izašli očajni, slomljeni i potpuno izgubljeni. Ne pitajte kako smo i kako nam je bilo kada smo supruga Mila i ja išli u posetu. Preko onog stakla ga nismo dobro čuli, ali smo videli da je sav nikakav. Plakao je i zaklinjao se da nije nikog ubio. Mi mu verujemo - priča Grada.

Kako je ranije rekla i Goranova majka Mila, otac ističe da im se ne živi otkad je strašni zločin otkriven. Ne mogu da nađu opravdanje za ubistvo, ali, s druge strane, ne veruju da je njihov sin izvršilac.

- Nikako nam nije jasno kako je neko mogao da ga natera da pristane da pomaže u ubistvu bliske familije, a da posle toga može da ćuti o tome i da uspešno to skriva od svih nas u kući. Međutim, ono za šta mogu glavu da dam jeste da Goran nije bio u stanju da ubije i puca jer je on izuzetno plašljivito celo selo zna. On ne može mrtvu životinju da vidi, a kamoli čoveka. Glavu dajem da nije mogao da ubije, a za drugo nek odgovara, ali mislim da je iz straha za decu i porodicu pristao na tuđi plan - kaže Džonićev otac.

Grada nije želeo da komentariše što je njegov sin više puta menjao iskaz pred istražnim organi. Takođe, nema komentar ni na Goranove optužbe na račun braće Jojke Aleksandra i Kostadina Miloševića, za koje tvrdi da su pobili Đokiće, a da im je on bio samo logistika.

- Tvrdim i da su naši unuci Milan i Stefan, takođe, nevini i očekujem da ih puste iz zatvora. Siguran sam da oni čak nisu znali za zločin - uveren je Grada.

Dodaje da Goranova deca nemaju veze s ubistvom rođaka:

- Zabrinut je za njihovo zdravlje jer ih dalje drže u pritvoru.

Rođaka Jojki: Folirant i psihopata

Rođaka braće Milošević zvanih Jojke, takođe osumnjičenih za trostruko ubistvo, otkriva da je bivši vatrogasac na jednom od saslušanja rekao potpuno nebuloznu stvar: da je iz straha za najbliže pristao da namesti Đokiće tako što je pratio njihovo kretanje i obaveštavao navodnog nalogodavca.

- Džonić je rekao da ne bi zaštitio sinove kad bih ih napala braća Jojke jer bi ga, navodno, bilo strah od njih pošto je čuo da rade strašne stvari. On je strašan folirant i psihopata koji je nevine ljude uvukao u problem - zaključila je rođaka Miloševića.

Psihijatar: Ko ima plan, taj nije lud

Ekspertizom, koja će trajati oko 15 dana ili duže ako tako budu tražili veštaci iz Specijalne zatvorske bolnice u Beogradu, utvrdiće se psihičko stanje Gorana Džonića, odnosno da li je bio uračunljiv u trenutku izvršenja zločina.

lako njegovi najbliži tvrde da ga je strah paralisao i da je zbog toga pristao da tipuje rođačku porodicu, stručnjaci se ne slažu s tim. Budući da je istraga u toku, veštaci nisu u situaciji da konkretno komentarišu osumnjičenog, ali se slažu u tome da nije neuračunljiv.

- Osoba koja ima plan, osmisli zločin, odbranu i kako da prikriva zlodelo nije neuračunljiva - kaže psiholog Milica Radojević.

Izvor Srpskog telegrafa iz istrage kaže da je Goran pred tužiocem izneo krajnje kontradiktorne tvrdnje pokušavajući da se opravda. Tužiteljki je rekao da ne može da spava od ubistva Đokića i da neprestano čuje pucnje i da su mu jezive slike od te noći u glavi poput naslonjene glave ubijenog imenjaka i brata.

Međutim, kada je odgovarao na pitanja, izjavio je da je bio hrabri vatrogasac koji se diči osvojenim priznanjima za podvige.

- S tim u suprotnosti je njegova kuknjava u tužilaštvu da okreće glavu kad se kolje svinja i da se plaši da spava u mraku, a da je kupio pištolj na crno da bi zaštitio stare roditelje od eventualnih napadača jer im je kuća na kraju sela - kaže izvor blizak istrazi.

Advokat: Porodica ga predstavlja kao nevinašce, veštaci će reći drugačije

Mladen Magdelinić, branilac braće Milošević, nada se da će veštaci psihijatrije prepoznati da je Džonić bio svestan šta radi.

- Vrlo perfidna osoba koja hoće da joj se veruje da je jadna i uplašena, a radi se o čoveku koji je danima nakon ubistva, dok se tragalo za Đokićima, jeo i pio s majkom nesrećnog Gorana, Gordaninom svekrvom i Lidijinom bakom. Nije mi jasno kako je mogao i namerno navlačio na saslušanjima pitanjima da pokaže da nije takav kakav se prikazuje i da ga sada predstavlja porodica - objašnjava branilac braće Jojke.

Magdelinić dalje kaže da čovek koji se plaši nije mogao da rizikuje život i uskače u vatru da spasava živote.

- Sam mi je potvrdio da je bio neustrašivi vatrogasac koji je spasao mnogo ljudi i hvalio se nagradama za podvige. Takođe, to što je išao na pecanje usred planiranja ubistva i posle njega pokazuje svirepost i podlost, pa verujem da stručnjaci neće reći da je neuračunljiv. Uveren sam da veštaci mogu da ustanove da se radi o čoveku sklonom izmišljanju.

