NOVI DETALJI IZ ISTRAGE UBISTVA ĐOKIĆA: Tužilaštvo zatražilo dodatna veštačenja, evo koja i zašto

Više javno tužilaštvo je pri kraju istražnog postupka u slučaju trostrukog ubistva porrodice Đokić iz Aleksinca, a kako saznajemo u niškoj Palati pravde zatraženo je krajem prošle nedelje da se Goran Džonić podvrgne psihijatrijskom veštačenju kako bi se ustanovilo njegovo mentalno zdravstveno stanje.

- On je menjao iskaze, na saslušanjima je bio euforičan, pa je plakao, pa se smejao na pomen ubistva Đokića. Jednostavno je nemoguće bilo opisati to njegovo poslednje četvorosatno ispitivanje. U nekim delovima saslušanja je menjao iskaze. On je pričao svoju priču, a na pitanja nije odgovarao direktno već bi prvo "stao u gard", onda okolišao, a potom bi odgovorio na pitanje, ali u nekom višeznačnom smislu - rekao je ranije Mladen Magdalinić koji brani braću Milošević, a koje je samo Džonić označio kao egzekutore, mada njihovi tragovi u celom slučaju nigde ne postoje.

Kako saznajemo, tužilaštvo je zatražilo da se veštače i kamere koje su te noći, 27. septembra snimile Džonića u automobilu Gorana Đokića "pasat" koji je kasnije spaljen nadomak sela Trnava, a osam kilometara od mesta zločina gde su ubijeni i spaljeni Goran (57), Gordana (56) i Lidija (25).

- Tužilaštvo verovatno hoće da sto posto bude sigurno da je on u tom automobilu, ali i na žutom skuteru. jeste da se procedura nalaženja dokaza odužila, ali to je neophodno zbog učvršćivanja dokaza - kaže nam izvor iz Palate pravde u Nišu.

Za ovu nedelju nisu planirana saslušanja svedoka. Do sada je šesnaestoro ljudi pozvano u sud da da svoje iskaze iz kojih se može videti da Džonićevi sinovi imaju alibi za tu noć kao i braća Milošević.

