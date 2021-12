SNIMAK ZORANOVOG POZIVA POLICIJI PODELIO SRBIJU Marjanović prijavio Jelenin nestanak kao očajni muž ili glumac u pokušaju? AUDIO

"Halo, dobar dan, ja bih da prijavim nestanak, evo. Ja sam sa ćerkom, ovaj, na nasipu, izašli smo da majka trči, da vežba, ona je otišla da trči i nestala je. Nema je, ovde već pola sata sa ćerkom je tražim na stazi, ovde u Borči. Zajedno smo otišli, devojčica je ovde od pet godina. Ovo je ravna staza, niko je nije video, dostupna je, da li možete vi da je locirate? Ja bih da prijavim nestanak. Majka trči ovde po stazi, možda je pre 45 minuta eto krenula da trči. Nema je, tražimo je svugde. Ovde je na Dunavu, prva rampa, mobilni je dostupan, a ne javlja se. Kad se krene prema nasipu, prvo skretanje, od Borče, od crkve. Niko je nije video. Možete nekako da proverite?"

Ovako glasi prvi telefonski poziv koji je Zoran Marjanović, optuženi za ubistvo svoje supruge, pevačice Jelene Marjanović, uputio policiji 2. aprila 2016. godine u 17 sati i 30 minuta. Ovaj snimak juče je emitovan na "Insajder TV" i preplavio je sve medije i podelio Srbiju - dok jedni misle da je Marjanović u tom trenutku zaista očajnički tražio pomoć u pronalasku nestale supruge, drugi su pak uvereni da je ovo sve bila dobra gluma i dobro osmišljen potez muža koji je nekoliko minuta pre toga brutalno ubio svoju suprugu, navodi Blic.

Podsetimo, suđenje Marjanoviću, koji je optužen da je tog 2. aprila brutalno ubio svoju suprugu na nasipu u Crvenki kod Borče dok je trčala, još je u toku.

Kako je navedeno u emisiji, Marjanović je policiju prvi put pozvao 30 minuta nakon što je ona, kako on tvrdi, nestala. Da li je to tada bio dobro osmišljen potez kako bi imao alibi i dokaz da je tragao za suprugom ili je, pak, zaista bio zabrinut što Jelenu ne može da pronađe na nasipu, koji je inače ravan i na kom se sve vidi nekoliko stotina metara u oba pravca, sada je nešto o čemu svi pričaju.

Pukovnica MUP u penziji, Slavica Radovanović iz Centra za nestalu i zlostavljanu decu, kaže da nije neuobičajeno da se nestanak neke osobe prijavi tako brzo, posebno kada se u obzir uzme to kako teren, na kom je Jelena u tom trenutku bila, izgleda.

- Policija mora sve svoje raspoložive snage da angažuje na području gde je prijavljen nestanak. Policijski službenici ne bi trebalo da razmišljaju da li je prošlo 30 min, 45 ili tri sata, treba da reaguju odmah - navodi Radovanović.

Međutim, kako se čuje na snimku, koji Tužilaštvo nije uvrstilo među dokaze o najmisterioznijem zločinu u Srbiji, policajci s kojima je Marjanović tog dana pričao, nisu reagovali odmah. Naprotiv, na prvi poziv, rekli su mu da je njegova supruga verovatno negde u blizini ili je otišla kući. Nisu ga pitali ni gde se nalazi tačno, niti su znali o kakvom se terenu radi. Međutim, ni Marjanović nije to koncizno rekao - da li od šoka nije bio u stanju ili je namerno preskočio neke informacije, ostaje pitanje... U snimku se čuje i kako je Marjanović, na prvo odbijanje policajaca da lociraju Jelenin telefon bez mnogo objašnjenja, odmah prekinuo poziv.

Ubrzo nakon toga Zoran je ponovo pozvao policiju i ponovo im rekao da pokušaju da lociraju njegovu suprugu, koju sve vreme naziva "majkom" i ni u jednom trenutku ne izgovara njeno ime.

- Dobar dan, ponovo zovem zbog žene koja je nestala. Da li možete molim vas, dok je dostupan telefon da je locirate, ženu je verovatno oteo neko, nestala je, ovde je i vaš kolega iz policije, Boris iz Borče - rekao je Marjanović, na šta ga je policajka na centrali pitala da li je "Boris tu po službenom pozivu".

- On je privatno došao. Ovaj, da li možete, molim vas, dok je dostupna probajte... Evo ja sam ovde sa ćerkicom, tražimo je svuda - ponavljao je Zoran.

Tada ga je policajka prvi put pitala kako se zove. Predstavio se, a onda je nastavio:

"Ja sam ovde sa ćerkicom, ja i ćerkica i žena. Ona je krenula trim stazom ovde i nestala je, molim vas, da probate da je locirate, molim vas...", ponavljao je Marajnović.

Kako je emitovao "TV Instajder", nakon toga policajka je pozvala načelnika da se kosultuje oko poziva s Marjanovićem. Rekla je da ima poziv koji joj deluje "smešno i tužno", jer muž nakon pola sata prijavljuje nestanak žene.

Načelnik joj je rekao da mu prense da prvo proveri da li mu je supruga otišla kući, a ako nije da dođe u policijsku stanicu i lično prijavi njen nestanak.

Pukovnica MUP u penziji, Slavica Radovanović, objasnila je za ovu televiziju da je policija u ovom, kao i svakom drugom slučaju, na prijavu o nestanku mora odmah da reaguje.

- Ako bi neko prijavio nestanak telefonom policajac koji prima poziv je u obavezi da prvo uzme podatke: ko je osoba koja prijavljuje, ko lice koje je nestalo, gde se nalazi, gde je poslednji put viđeno. Kao i da mu da instrukcije šta je dobro i šta poželjno da ponese u policijsku stanicu: najsvežiju fotografiju, da se pripremi da da što bliže podatke, kako je izgledala, šta je imala na sebi, boju kose, neki mladež… nešto što može fizički da odvoji od drugih osoba. A u to vreme policija već treba da uputi svoju patrolu na to mesto… - objašnjava ona.

Međutim, u slučaju nestanka Jelena Marjanović, Zoran je u policijsku stanicu otišao dva sata kasnije lično. Pre njega je, kako se navodi, u policijsku stanicu otišla i kuma porodice Marjanović, Vera Vukomanović. Ona je sa sobom ponela Jeleninu fotografiju, međutim policajcu su joj rekli da nestanak mora da prijavi bliža rodbina, odnosno suprug.

Policija je tek oko 23 sata saopštila da je prijavljen nestanak pevačice Jelene Marjanović i potraga za njom je tada počela.

Radovanović navodi da su "prva tri sata, kada se dogodi krivično delo ključni". U ovom slučaju ta prva tri sata policija nije ni izašla na teren.

- U tom momentu ako je lice nestalo ili oteto velika je šansa da je negde u blizini, nema se prostora ni vremena da se napusti grad. Strašno je važno reagovati u tom trenutku. Ako je u pitanju otmica možda će se otmičar predomisliti, odustati kad vidi da policija i sve raspoložive snage kreću u ptoragu. Što više vremena prođe - šanse su manje, ali je taj protok vremena jako težak za osobu koja je nestala ili oteta. Kad god se posumnja na to da je neko lice oteto ili nestalo važno je odmah prijaviti policiji… - navodi ona.

Potraga za Jelenom krenula je tek kasno te noći i nastavljena sutradan. Policijski psi prvo su pronašli njen mobilni telefon, potom gumicu za kosu, ceo pramen kose, pa jednu njenu patiku... Tragovi su ukazivali na to da je od nekoga bežala...

Jelenino telo pronađeno je sutradan u kanalu u donjem delu nasipa. Policijski pas je pronašao trag, lajao je, a vatrogasci, koji su bili uključeni u potragu, iz vode su izvukli njeno telo.

Utvrđeno je da je Jelena nasmrt pretučena u kanalu, gde se onda i udavila. Tragovi su ukazivali na to da je napdnuta nedaleko od staze i da je pokušala da se odbrani… Utvrđeno je i da ju je ubica odvukao do kanala.

Odmah po pronalasku tela, Marjanović je priveden, pa pušten na slobodu… Uhapšen je ponovo 15 meseci kasnije. Nakon toga podigunuta je optužnica protiv njega zbog sumnje da je svirepo ubio svoju suprugu.

DNK trag nepoznatog muškarca

Na zadnjem sedištu Marjanovićevog automobila kojim su kobnog dana Jelena, on i njihova ćerkica došli na nasip u Crvenki otkriven trag krvi koji pripada Jeleni. Forenzičari nisu uspeli da utvrde koliko je ta kap krvi star.

Kako je navedeno u emisji "Slučaj" na "TV Insajder" u predelu Jeleninih leđa pronađen je DNK nepoznate muške osobe, kao i na spoljnoj strani nokta.

Advokat Zorana Marjanovića, Nikola Dumnić, kaže da je i na drugoj strani kanala, u kom je pronađeno Jelenino telo, pronađen trag krvi koji pripada Jeleni.

- Na drugoj strani kanala pronađen obilan trag krvi u vidu brisotine i on potiče od ubice… DNK veštačenjem je utvrđeno da je krv nesporno njena, ostalo je da se razjasni ko je i kako je taj trag krvi preneo na drugoj strani kanala. Ona to nije mogla da uradi, jer to mesto nije mogla da dohvati to šiblje od mesta gde je ubijena i gde je njeno pronađeno u kanalu - tvrdi Dumnić.

