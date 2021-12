BILI SU PRIJATELJI, A ONDA JE SKOLE ORGANIZOVAO UBISTVO ARKANA: Evo oko čega su se sukobili! Uskoković izrešetan 3 meseca kasnije

Zoran Uskoković Skole, koji se godinama pominjao kao jedan od organizatora ubistva Željka Ražnatovića Arkana u hotelu "Interkontinental", sa pokojnim komandantom Srpske dobrovoljačke garde godinama je bio u dobrim i poslovnim odnosima.

U poslednjem intervjuu koji je dao autoru knjige "Vidimo se u čitulji", Skole je potvrdio da je posle likvidacije pozvao udovicu Svetlanu Cecu Ražnatović i izjavio joj saučešće.

Iako je tvrdio da je s Arkanom bio u dobrim odnosima, jedan Skoletov poznanik je u istoj knjizi ispričao da je zapravo sukob Skoleta i Arkana počeo mnogo pre ubistva. Skole je, prema ovoj priči, bio ubeđen da će ga Arkan likvidirati.

Pozajmica postala dug

- Arkan je jednom prilikom zamolio Skoleta, s kojim je u to vreme imao korektne odnose, da mu pozajmi 80.000 nemačkih maraka. Novac mu je, navodno, bio potreban za obaveze prema pripadnicima Srpske dobrovoljačke garde. Skole mu je bez reči pozajmio novac, a nikakav razgovor o roku njegovog vraćanja nisu vodili. Prošlo je nekoliko meseci kada je Skole napomenuo Arkanu da bi bilo zgodno da mu vrati pozajmicu. Arkan mu je nonšalantno odgovorio: „Ma pusti, to je tvoja donacija za gardu.“ Skole, međutim, nije bio čovek koji olako prelazi preko uvreda i evidentnog pokazivanja da ga druga strana ne uvažava i smatra manje vrednim. Pomenuta „nesuglasica“ bila je tek uvertira u neuporedivo značajniji sukob - ispričao je u knjizi jedan od prijatelja Zorana Uskokovića Skoleta.

Daleko veći sukob, koji je u ekskluzivnom intervjuu za Kurir kao „kap koja je prelila čašu“ pomenuo i Dragan Nikolić Gagi, bio je transfer fudbalera Nikole Lazetića.

- Kada je Arkan odlučio da kupi Fudbalski klub Obilić, svima je bilo jasno da mu ambicije ne zadovoljavaju tada realne mogućnosti kluba. Za rekordno vreme Obilić se plasirao u elitno fudbalsko takmičenje i odmah osvojio šampionat Srbije - rekao je Nikolić.

Dovučen

Transferi fudbalera, prema rečima poznavalaca prilika, u tom periodu obavljali su se mimo bilo kakvih finansijskih kontrola, a istovetno se događalo i prilikom prodaje igrača u inostrane klubove. Definitivan razlaz između Arkana i Skoleta nastao je upravo zbog fudbalera. Sve se zakuvalo oko Nikole Lazetića, kog su Skole i njegovi prijatelji s treninga u novosadskoj Vojvodini dovukli u Beograd da odmah potpiše ugovor s Arkanom i Obilićem. Lazetićev kasniji odlazak u inostranstvo navodno je bio vredan bar desetak miliona maraka, ali se tom novcu i pouzdanoj visini transfera nije ušlo u trag. Kako bilo, Uskoković i Ražnatović se nisu razumeli oko procenta polaganja prava na novčanu naplatu. Skoletovi poznanici kažu da je tvrdio kako su u poslu oko Lazetića pola-pola, ali je Arkan očigledno mislio da Skoletu pripada samo prihod od „tehničkog angažmana“ prilikom dovođenja fudbalera u Obilić.

Poslednji susret

- Prilikom njihovog poslednjeg susreta, Arkan je već pokazivao izvesnu netrpeljivost. Jednostavno je pitao Skoleta: „Da li si zadovoljan milionom? „ Skole je odgovorio da jeste. Brzo su se rastali. Čim su kročili napolje, Skole se okrenuo ka prijatelju s kojim je došao na sastanak i rekao: „Ovaj hoće da me ukloni. Moraćemo mi...“ Ne znam kako je to shvatio, ali je sa sastanka izašao ubeđen da Arkan želi da ga ubije - opisuje Skoletov prijatelj iz tog vremena.

Podsetimo, u ispovesti za Kurir Dragan Nikolić Gagi je otkrio da je likvidaciju Arkana iz Nemačke telefonom, 17. januara 2000. navodio upravo Skole, dok je Branko Jevtović Jorga bio u hotelu pre nego što je Dobrosav Gavrić ušao i pucao.

Skole je ubijen 27. aprila 2000. godine, tri i po meseca posle Arkana. Glave su mu došli pripadnici zemunskog klana koji su ga izrešetali, zajedno sa njegovim telohraniteljem, policajcem Milošem Stevanovićem.

Dve nedelje pre ubistva

DOKLE ĆE ARKAN OVAKO DA ŽIVI

Skoletov prijatelj prisetio se i razgovora koji je vodio s Uskokovićem tri nedelje pre ubistva. S njima je tada sedeo i policajac koji je kasnije pucao u Arkana Dobrosav Gavrić.

- Pozdravili smo se i Skole je seo za moj sto. Iznenada je upitao: „Šta misliš, koliko će Arkan ovako da živi?“ Bio sam zbunjen. Odgovorio sam: „Ako ovako nastavi, možda neće dugo, ili bar ne na slobodi.“ Skole se na to nasmejao i rekao: „Živeće taj hiljadu godina.“ To je bilo sve. Tad mi je to delovalo kao veoma čudan razgovor - ispričao je Skoletov prijatelj.