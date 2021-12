ČUDNO PONAŠANJE DŽONIĆA UOČI UBISTVA: Ovo što je uradio mesec dana pre zločina otkriva sve? Goranova majka PLAKALA NA SASLUŠANJU

Penzionisani vatrogasac Goran Džonić iz Moravca, prvoosumnjičeni za teško ubistvo Gorana (57), Gordane (56) i Lidije Đokić (26) iz Aleksinca, mesec dana pre njihovog nestanka i likvidacije u potpunosti je prekinuo kontakte sa porodicom brata od tetke sa kojim je do tada bio nerazdvojan.

- To bi moglo da ukaže upravo na to da je tada već nešto smerao i da je pravio jasne planove za zločin. On je od Gorana pozajmio 10.000 evra da bi njegov sin Stefan, koji je imao saobraćajnu nezgodu, obeštetio povređene a koje mu prema dosadašnjim saznanjima istrage nikada nije vratio. Džonić mu je tražio na zajam 20.000 evra koliko mu je bilo potrebno, ali mu je Đokić dao samo 10.000 evra, koliko je mogao u tom trenutku. Ostalih 10.000 evra, po svemu sudeći, uzeo je zato od rođaka Ivana Džonića koji radi u Švajcarskoj. Goran Džonić shodno svojim primanjima nije mogao da vrati taj novac. Ivanu je pare vratio posle tri i po godine, i to, kako se sumnja, novcem koji je uzeo od Đokića posle ubistva, što bi moglo da ukaže na motiv zločina - kaže izvor Blica.

Da su Goran Đokić i njegov brat od tetke Goran Džonić bili u izuzetno dobrim odnosima i da je Džonić odjednom neobjašnjivo prekinuo kontakte, posvedočila je i Đokićeva majka Stojanka koja je prekjuče dala iskaz u Višem javnom tužilaštvu u Nišu.

- Prema njenom kazivanju mesec dana pre ubistva Goran Džonić se potpuno distancirao. Takvo njegovo ponašanje bilo je čudno, budući da je pre toga stalno dolazio kod bake Stojanke sa kojom je i komšija u selu. Vrlo često je svraćao na kafu, bilo je i ručkova, a kad je dolazio Goran Đokić njemu popravljao kola, menjao gume pošto je on vičan tome, stalno su bili u kontaktu. No, mesec dana pre ubistva potpuno se distancirao, nije dolazio, izbegavao je da dođe, što je ukazuje da je nešto smerao ili da je već tada pravio planove za ubistvo - kaže za Blic Zoran Vitković, advokat porodice Đokić.

Stojanka je potvrdila da je njen sin zdušno pomagao Gorana Džonića koliko je mogao ali da joj nije poznato da mu je vratio 10.000 evra koje mu je pozajmio da bi se Stefan razdužio sa povređenima u nezgodi.

- Očigledno da nije vratio taj novac od 10.000 evra jer bi baka Stojanka znala da li je vratio ili ne. Očigledno prema njihovim prihodima on nije mogao da vrati toliku sumu novca brzo, budući da je imao jedan dug prema svom rođaku Ivanu Džoniću od isto tako 10.000 evra. Ako se ima u vidu da je tri i po godine trebalo da vrati pare svom drugom rođaku Ivanu Džoniću, koliko je još trebalo da vrati ovome kada je opravdavao povratak novca Ivanu uzimanjem kredita a u ovom slučaju bi i trebalo da uzme još jedan kredit pa da onda vrati Goranu Đokiću. To su neki detalji koji ukazuju da je odavno pre toga planirao ovo ubistvo. Kada je tačno uzeo pare od Đokića na zajam utvrdiće se tačno ali tek će na glavnom pretresu neki detalji moći da se pojasne jer je bilo mnogo teško u ovom stanju ispitivati baku Stojanku - kaže advokat Vitković.

Prema njegovim rečima, ona se rasplakala u više trenutaka, kada je spominjala svoju unuku Lidiju.

- I to je najveći gnev svih, ne samo bake Stojanke, nego svih ostalih, jer se radi o detetu, praktično je tek napunila 25 godina. A kada je trebalo u život da krene život se ugasio - navodi Vitković.

On dodaje da je na istrazi da odgovori da li Džonićevi sinovi Milan i Stefan kao i braća K.M. i A.M. iz Moravca koji su takođe uhapšeni imaju neke veze sa ovim slučajem.

- Definitivno je utvrđeno da njegovi sinovi u noći ubistva nisu učestvovali, a da li su pre ili kasnije nešto radili i šta su radili, to je stvar na koju će istraga odgovoriti - kaže Vitković.

Posle sahrane niko od Džonića nije posetio Stojanku

Osim činjenice da je Džonić naglo prekinuo kontakt sa Đokićem mesec dana pre ubistva, upada u oko još jedna nesvakidašnjost a to je da nakon sahrane ubijenih Đokića niko iz porodice Džonić nije došao do baka Stojanke.

- Ja ne mogu još da sebe ubedim zašto od porodice Džonić niko nije došao kod Stojanke do današnjeg dana, nakon ubistva odonso nakon sahrane, da na neki način izrazi saučešće u smislu kajanja ili osude Gorana Džonića budući da je utvrđeno da je on bio sa njima u noći ubistva, bar u ovom trenutku, a da li ih je on lišio života ili ne to će tek biti utvrđeno. Dakle niko nije smogao snage da dođe i da na neki način uteši baku Stojanku. To to može i na više načina da se tumači. Ako je supruga u pitanju ona je znala da je u noći ubistva njen suprug Goran Džonić došao kući oko tri sata po ponoći, da nije odmah legao, nego da je najmanje pola sata bio van kuće. Ako se ima u vidu da je novac vrlo plitko zakopan, znači imao je vremena da sakrije novac, pištolj i tako dalje - navodi izvor.

