U POTRAGU ZA SPLIĆANINOM UKLJUČEN I INTERPOL: O Matejevom nestanku, za koga se sumnja da se utopio, obaveštene i SUSEDNE DRŽAVE

U potragu za Splićaninom Matejem Perišem (27), koji je nestao u noći između 30. i 31. decembra u Beogradu, uključen je i Interpol.

O nestanku ovog hrvatskog državljanina za koga se sumnja da se utopio obaveštene su i susedne države kroz koje prolazi Dunav.

foto: Kurir

Srpska policija, osim u Beogradu, češljala je reku Dunav i nizvodno, sve do Smedereva. Proveravalo se kako korito reke, tako i priobalje jer se ne isključuje mogućnost da će voda u nekom trenutku izbaciti telo na površinu. Predsednik Policijskog sindikata Srbije Veljko Mijailović je potvrdio da je sveobuhvatna potraga u toku i da je gotovo cela srpska policija dignuta na noge da bi pronašla nestalog Mateju.

- Sve područne stanice su alarmirane i naloženo im je da dodatno obrate pažnju na korito reke i priobalje. Na osnovu dosad prikupljenih činjenica sumnja se da je Matej uskočio u reku u blizini restorana „Sava Nova“ i zato je tamo bio akcenat na potrazi. Osim što su ronioci pretraživali dno reke, to je rađeno i uz pomoć sonara.

foto: Jovan Mladenović

Što više vremena protiče, to je nade sve manje. Ali nećemo odustati dok ne rešimo ovaj slučaj. Kao i kod svakog slučaja gde je u pitanju dete, policajci se predaju zadatku više nego inače - rekao je Mijailović.

Da podsetimo Matej je nestao u noći između 30. i 31. decembra u Beogradu. On je sa prijateljima bio klubu "Gotik", a oko 2.30 časova je otišao do toaleta. To je bio poslednji put da su ga drugovi videli.

Kurir.rs/Alo

bonus video:

00:39 Deo trase kojom se kretao Matej Periš u noći nestanka