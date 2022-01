NISU TU ČISTA POSLA, 2 VERZIJE DOGAĐAJA MATEJEVIH DRUGOVA: Družina iz Splita menjala iskaze, evo šta su sve rekli zašto je izašao

ZAGREB - Specijalni tim iz Uprave policije Hrvatske u saradnji s kolegama iz PU splitsko-dalmatinske započeo je krajem prošle nedelje ispitivanje prijatelja nestalog Mateja Periša (27) za kojim se traga već 18. dan.

Kako se navodi, prijatelji nestalog Splićanina ispričali su dve verzije priče.

Nakon što se delegacija hrvatske policije prošlog utorka uveče vratila iz Beograda i obavila operativne razgovore s kolegama iz policije u Srbiji, dogovoreno je da će biti obavljeni razgovori s Matejevim prijateljima. To je tada najavio Antonio Gerovac, pomoćnik glavnog načelnika policije i načelnik Uprave kriminalističke policije, piše Jutarnji.

- Ako bude potrebno, jedan, dva, sedam razgovora ćemo da obavimo sa prijateljima Mateja Periša“, rekao je između ostalog Gerovac, dodavši kako policija sprovodi još neke radnje vezano za mobilni telefon.

Gerovac nije otkrio sve što će policija da preduzme, ali sasvim sigurno će ponovo pročešljati sve, od njihovog odlaska u Beograd, boravka u Beogradu, odlaska Mateja iz noćnog kluba "Gotik" do prijave nestanka policiji.

Šestorica Matejevih prijatelja ispitana su 3. januara nakon čega su se vratili u Split i odbijali bilo kakve izjave za medije.

Po povratku su bili pozitivni na koronavirus i sada su, nakon prestanka samoizolacije, pozvani na ispitivanje u Split. Ispituju se u svojstvu građana radi davanja izjave, a kako je već pre rečeno, ni na koji način se ne dovode u vezu sa Matejevim nestankom. Svi su oni i poligrafski testirani i prošli su "detektor laži", ali sasvim je moguće da i nakon ispitivanja u Splitu budu podvrgnuti istom testu.

Oni na njega ne moraju da pristanu, niti se rezultat tog testa može da se koristi kao bilo kakav dokaz, ali može biti indicija.

Hrvatska policija sasvim sigurno raspolaže svim izjavama koje su oni dali istražiteljima u Beogradu i to će im sigurno biti i smernica prilikom ispitivanja, navodi list. Podsećanja radi, dve su verzije onoga što su oni rekli o razlogu Matejeva odlaska iz kluba. Prema jednoj to je bio odlazak do toaleta, ali oni fizički nisu videli kada je napustio klub, do toga da ne znaju razlog njegovog odlaska.

To je sigurno nešto što će policija da rasvetli i svaku eventualnu nelogičnost u njihovim iskazima, policija će se truditi da razjasni. Kad je reč o potrazi u Srbiji, i dalje se pretražuje tok Save i Dunava, posebno područje oko Velikog ratnog ostrva, a uključeni su i sateliti u pretraživanje. Nažalost, i dalje nema ishoda potrage koja će u ponedeljak ući u 18. dan.

Otac Mateja Periša i dalje je u Beogradu i u kontaktu je sa istražiteljima.

