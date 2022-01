KRUŠEVAC - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su I.M. (1975) iz okoline ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti.

On se sumnjiči da je juče u naselju nadomak Kruševca, pretio komšiji i sekirom oštetio ogradu između njihovih dvorišta. Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu, I.M. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

Kurir.rs/Ž. M.