POTRESNA ISPOVEST MAJE KOJU JE MATEJ POSLEDNJU ZVAO: Zbog pretnji sam izbrisala Instagram, netačno je da sam NESTALA! VIDEO

Došla sam ovde danas jer ne želim da se krijem. Nije istina da sam ja nestala, već sam izbrisala Instagram zbog pretnji. Zar bi ljudi mogli da pomisle da policija nije videla naše pozive i odmah kontaktirala? U kontaktu sam sa policijom, maksimalno sarađujem. Prošla sam i izjave i poligraf i pretres...

Imam 31 godinu, ja sam prijateljica Mateja Periša. Moja mama je bila njemu učiteljica, moj brat mu je prijatelj... Došla sam ovde danas jer ne želim da se krijem i nije istina da sam nestala, izbrisala sam društvene mreže zbog pretnji koje su mi slali. U 21. veku zar ljudi mogu pomisliti da policija nije videla moje kontakte? Maksimalno sarađuje i javljam svaku moguću informaciju, prošla sam i poligraf. Beograd je pokriven kamerama kao skoro London, zna se gde sam bila u kom trenutku, dala izjavu, predala svoj telefon, dala uvid u svoj automobil, spremna sam da dam krv, kosu sve samo da skinem ljagu sa svog imena - kaže Maja S.

Kako je sve dignuto na viši nivo, morali su da reaguju na glupi nalsov da sam ja čula poziv iz "Gotika". To nije istina. Zvao me je (Matej) da me pita gde da idu dalje. Nisam videla poziv.

Ovo su prve reči Splićanke Maje S. koju je kobne noći, 30. decembra, samo par sati pre nego što je nestao bez traga, poslednju zvao Matej Periš. Maja navodi da se videla sa prijateljicom 28. decembra minule godine, a ne 30. decembra.

- Meni prijateljica Teodora kaže da idemo u restoran. Pred ulazak u restoran mi zvoni telefon. Kažem joj "nemoj, čekaj da parkiram", nisam navikla na ove uslove za vožnju u Beogradu. Ulazim u restoran i vidim da mi je Matej poslao poruku najpre preko Instagrama, potom sam videla propušten poziv - kaže.

Podsetimo, Periš je te noći, dok je s drugovima bio na večeri u restoranu u Beton Hali, video na Instagramu da je i ona u Beogradu sa prijateljima, te joj je poslao poruku, a potom je i zvao. Maja S. je policiji ispričala da nije čula kada joj je zvonio telefon u 22.29 u noći 30. decembra. Sada je u ispovesti za TV Prvu, rekla da joj je to "najveća muka od svega", jer je, podsetimo, utvrđeno da je ona poslednja osoba koju je Matej pokušao da dobije pre nego što je nestao.

- Žao mi je što se nisam javila, to mi je najveća muka od svega... jer da me je možda barem obavestio da dolazi u Beograd ja bi im rekla gde da idu, šta da rade - rekla je Splićanka kroz suze za Tv Prvu.Ona je pokazala i da na telefonu ima propušten poziv od Mateja Periša u 22.29 30. decembra.

Kurir.rs/Prva TV

bonus video:

11:03 Stručnjaci otkrivaju sve o Škaljarskom i Kavačkom klanu