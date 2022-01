AFERA KUBANKE! Kurir ekskluzivno saznaje: Brat Seke Sablić hoće da robija u Srbiji!

Brat glumice Seke Sablić Siniša, koji na Kubi služi kaznu od 10 godina zatvora zbog trgovine ljudima, uputio je molbu srpskom pravosuđu da bude prebačen u zatvor u našoj državi, ekskluzivno saznaje Kurir!

Viši sud u Beogradu juče je održao sednicu na kojoj je razmatrao zamolnicu koja je dostavljena putem međunarodne pravne pomoći.

Mogu da smanje kaznu

- Siniša Sablić je iskoristio svoje zakonsko pravo da traži da kaznu služi u svojoj državi. Osuđen je na 10 godina za nedozvoljenu trgovinu garderobom i trgovinu ljudima. Viši sud u Beogradu na jučerašnjoj sednici razmatrao je molbu. Naš sud nema mogućnost da odlučuje o Sablićevoj krivici, to jest ne ulazi u to da li je Sablić krivi ili ne za ono za šta je osuđen, već treba da se izjasni da li prihvata presudu suda u Havani i da li daje saglasnost da osuđeni služi kaznu u Srbiji. Jedina mogućnost koju ima jeste da izrekne istu ili blažu kaznu - objašnjava sagovornik Kurira.

Narušeno zdravlje Prebačen zbog boljih uslova Prema nezvaničnim informacijama, Siniša je neko vreme boravio u jednom zatvoru na Kubi, ali je zbog narušenog zdravlja prebačen u drugi, u kom su uslovi boravka znatno bolji.

foto: EPA/Clemens Bilan, Profimedia

Prema njegovim rečima, zaprećena kazna u Srbiji za trgovinu ljudima je od tri do 12 godina zatvora.

- Naravno, sud uzima u obzir presudu i činjenično stanje koje je dokazano. S obzirom na našu sudsku praksu, realno je očekivati da bi ta kazna mogla da bude smanjena jer Sablić ima 82 godine i reč je o čoveku ozbiljno narušenog zdravlja, koji bi po ovoj presudi iza rešetaka trebalo da provede još više od šest godina - dodaje izvor. On objašnjava da se u Srbiji za ovakva krivična dela izriču daleko blaže kazne.

Kako saznajemo, brata poznate glumice sud u Havani osudio je jer je navodno za novac i garderobu koju im je poklanjao imao seksualne odnose sa dve državljanke Kube. Osim što ih je sam plaćao za odnose, sud je utvrdio da ih je "preporučivao" i prijateljima i biznismenima iz Srbije koji su dolazili na Kubu.

foto: Nebojša Mandić Odbrana Porodica angažovala advokata Kako Kurir saznaje, jučerašnjoj sednici u Višem sudu u Beogradu na kojoj je razmatrana molba Siniše Sablića bio je prisutan i poznati beogradski advokat Nemanja Govedarica, kog je, kako saznajemo, angažovala porodica. On juče nije odgovarao na pozive Kurira.

Plaćao im za odnose

- Tokom postupka on je priznao da im je plaćao u novcu i garderobi, koju je prodavao u svom stanu, kao i da su sa istim Kubankama seks imali i njegovi prijatelji i poslovni partneri. Tvrdio je da on od toga nije imao nikakvu korist. Sud u Havani saslušao je i dve Kubanke, koje su navodno potvrdile da je istina da su naplaćivale svoje seksualne usluge, kao i da su same pristale na to, kako na Kubi, tako i kada su sa Sablićem otputovale u Beograd. Navodno su rekle da su se lepo zabavile i imale odnose s muškarcima za novac - otkriva izvor.

Navodno, glumičin brat godinama je živeo i radio u prestonici Kube, a povremeno je dolazio u Srbiju, gde mu živi porodica. - Kada je reč o nedozvoljenoj trgovini, osuđen je zbog toga što je garderobu koju je kupovao u Srbiji preprodavao na Kubi. Navodno, garderobu su prenosile Kubanke - objašnjava izvor Kurira.

Kurir.rs/Jelena Spasić