OTKRIVENA TAJNA EKIPE IZ SPLITA: Jedan od prijatelja sa kojima je Matej došao u Beograd učestvovao u NAPADU NA ZVEZDAŠE?!

Potraga za nestalim Matejem Perišem (27) iz Splita ušla je u 27. dan.

U međuvremenu su isplivale nove nezvanične informacije o momcima sa kojima je došao da se provodi u Beogradu. Da ekipa iz Splita ima nekoliko tajni o kojima ćuti, postaje sve jasnije iz dana u dan, a jedna od njih je i da je u kombiju kojim su putovali od Zagreba do Beograda navodno bio i mladić koji je prema nezvaničnim informacijama učestvovao u napadu na vaterpoliste Crvene zvezde na splitskoj rivi 2019. godine.

- Taj momak nije huligan u klasičnom smislu te reči. Jeste učestvovao u nekim incidentima kao što je bio taj napad na vaterpoliste, bilo je i nekih priča da je bio blizak sa momcima koji su gurali automobile sa srpskim tablicama u more, ali daleko od toga da je kriminalac - tvrdi izvor srpskih medija iz Splita.

Dodaje da je celo Matejevo društvo bilo sklono nekim mangupskim egzibicijama.

A šta bi to moglo da bude? Rešenje bi mogao da ima privatni detektiv Braca Zdravković koji je potvrdio da je sa njim kontaktirao jedan mladić iz Splita sa saznanjima koja bi mogla da bace potpuno novo svetlo na ponašanje Mateja tokom noći u kojoj je nestao.

- Rekao mi je da ti momci jesu dobri, ali i živahni. Između ostalog rekao mi je i da je to društvo i u Splitu imalo međusobne opklade i da su zadavali jedni drugima neke "izazove", na primer, da neko preskoči neku udaljenost ili da se spusti sa nekog mosta - navodi detektiv.

Nekadašnji policajac objašnjava da bi Matejevo ponašanje moglo da se podudara sa nekom vrstom "ponoćnog" izazova.

- Nazovimo to ponoćnim triatlonom: trčanje nekoliko kilometara, plivanje, pa onda izađeš na određeno mesto i napraviš stotinak sklekova. Možda je ovde u pitanju bila takva neka opklada. Možda je mladić po nagovoru svog društva otrčao kilometar i po, skočio u Savu i plivao prema "Gotiku", a sve zbog opklade. Ako je to u pitanju - to zna samo njegovo društvo. I ovo je jedna od teorija, ne moja, nego dečka iz Splita koji mi je to poslao - istakao je detektiv.

Nenad Periš, otac nestalog Mateja, naveo je da ne želi da komentariše pojedinačna mišljenja i opservacije.

- Za mene su relevantne informacije samo one službene koje je objavio MUP Srbije. Znam da policija veštači signal mobilnog telefona i da su ga pre neki dan aktivirali. Tako se pojavio na mreži. Policija obavlja i dalje sve istražne radnje. Novih značajnijih informacija, nažalost, nema - istakao je Periš.

