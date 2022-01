PERIŠ SKOČIO U SAVU ZBOG OPKLADE? Poznati detektiv otkriva detalje razgovora s Matejevim drugom: Telo može da bude i uzvodno

Poznati privatni detektiv Braca Zdravković govorio je o nestanku Mateja Periša, objašnjavajući iz ličnog iskustva da se u ovakvim slučajevima može očekivati neočekivano.

Ovo mu nije prvi put da se oglašava oko nestalog Mateja Periša, jer je još na početku ukazivao na neobičnosti kod taksiste sa snimka sa nadzorne kamere i Matejeve prijateljica Maje, zbog njenog pominjanja snega i leda, čega te večeri u Beogradu nije bilo.

Zdravković je posebno pohvalio rečne ribare, koji učestvuju u potrazi.

"Jako su dobro organizovani i ozbiljno su shvatili ovaj posao. Njih 30 se podele po smenama, kad vide nešto sumnjivo u reci, idu čamcima do tog mesta i provere o čemu se radi. Imaju i sonare koje koriste samo u specijalnim uslovima, pronalaženje nestalih osoba. U nekim situacijama sonare koriste i za postavljanje mreža, tamo gde su jata riba. No sad su ribarenje stavili u drugi plan i posvetili se potrazi.

foto: Printscreen/Youtube

On dodaje da je u delu Dunava, pri ušću sa Savom, u poslednje tri decenije bilo stotinak nestalih i da je i sam radio na nekim od tih slučajeva.

Detektiv se prisetio slučaja od pre 30 godina i razgovora sa načelnikom.

"Rekao mi je: ‘Jesi li, Braco, obavio sve?'. A ja mu odgovorim onako pun sebe: 'Da, načelniče. Obavestio sam sve stanice nizvodno da je taj i taj nestao'. On me pogleda čudno i kaže: 'A što je sa stanicama uzvodno i svim plovnim pritocima Dunava uzvodno i nizvodno? Ja mu u čudu kažem: 'Načelniče, voda ide prema Crnom moru, a ne prema Beču'. Odgovorio mi je: 'Ako jednog dana budeš imao ambicije da sediš u ovoj fotelji, moraš naučiti da nekad predmeti protiv svoje volje idu i uzvodno'. Ja mu kažem da ga nisam shvatio. On mi odgovara: 'Zato i nisi trenutno načelnik. Ali mlad si i možda shvatiš jednog dana. Upravo su nam javili za slučaj nestalog čoveka koji je pronađen uzvodno. Kako? Zakačio se na jednog od šlepova i pronašli su ga uzvodno", prisetio se Zdravković, pa dodao:

"Zato ga (Mateja) treba tražiti i uzvodno jer nikad se ne zna je li ga zakačio neki šlep i ode tako sve do Beča.

Zdrvaković je otkrio da ga je nedavno kontaktirao dečko koji zna Mateja i prijatelje s kojima se Matej druži.

"On kaže da ti momci jesu dobri, ali i živahni, s obzirom na to da idu u provod u stranu zemlju. Između ostalog, rekao mi je da je to društvo i u Splitu imalo međusobne opklade da neko može učiniti nešto zbog nečega, u današnje vreme to se zove 'izazov'. Ovaj može preskočiti toliko, ovaj može skočiti s tog i tog mosta", reči su Zdravkovića koje bi mogle otkriti nove vidike u ovom slučaju.

foto: Branka Travica, Privatna Arhiva

Detektiv je zatim nastavio:

"Onda recimo neki ponoćni triatlon, u smislu trčanja par kilometara, plivanje pa onda izađe na određeno mesto i napravi stotinjak sklekova. Možda je ovde u pitanju bila triatlon opklada. Možda je mladić po nagovoru svog društva otrčao kilometar i po, skočio u Savu i plivao prema Gotiku, a sve zbog opklade. Ako je to u pitanju, to zna samo njegovo društvo. I ovo je jedna od teorija, ne moja, nego dečka iz Splita koji mi je to poslao".

Zdravković odbacuje mogućnost samovoljnog skoka u Savu i plivanja, jer tvrdi da s tog mesta u reku niko ne može da skoči svojevoljno i da preživi.

(Kurir.rs)